TKB hat neuen Leiter für das Privatkundengeschäft Stefan Borkert

Management Der Bankrat der Thurgauer Kantonalbank (TKB) hat Daniel Kummer zum neuen Leiter Privatkunden der Bank gewählt. Der 54-jährige Bankfachmann verfüge über langjährige Fach- und Führungserfahrung im Privatkundengeschäft, schreibt die Bank in einem Communiqué. Kummer tritt seine Funktion Anfang Juni an. Grund für die Neubesetzung ist der Wechsel von Thomas Koller in den Vorsitz der Geschäftsleitung der TKB.

Kummer ist seit über 30 Jahren in der Finanzbranche tätig. Seit rund vier Jahren ist er bei der Zürcher Kantonalbank (ZKB) für das Privatkundengeschäft im Marktgebiet Winterthur zuständig, das über 100 Mitarbeitende zählt. Zuvor verantwortete er im gleichen Vertriebsgebiet sechs Jahre lang das Private Banking. Vor seiner ZKB-Zeit war Daniel Kummer über 20 Jahre lang bei der UBS tätig. Dort sammelte er in Winterthur, Schaffhausen und Zürich Vertriebs- und Führungserfahrung im Vermögensverwaltungs- und Anlagegeschäft. Daniel Kummer ist in Appenzell Ausserrhoden aufgewachsen. Der vierfache Vater wohnt mit seiner Familie in Kleinandelfingen. (bor)