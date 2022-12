Tourismus Südkoreas Popkultur erobert den Westen – das verändert nicht nur Schweizer Dörfer «Romantik des ersten Kusses»: Die Netflix-Wunderwaffe im globalen Streaming-Krieg macht den Brienzersee zum Hotspots. Eine Ursachensuche mit überraschenden Erkenntnissen.

Vom Streaming-Krieg wird in der angelsächsischen Presse gesprochen. Titanen der Unterhaltungsindustrie wie Disney oder Warner Brothers kämpfen gegen Online-Götter wie Amazon und Netflix – alle wollen die Abonnenten für ihre Streamingdienste. Das Online-Warenhaus Amazon schleudert der Konkurrenz nun zum Beispiel einen Ableger der «Herr der Ringe»-Franchise entgegen – und damit die bis dato wohl teuerste TV-Serie aller Zeiten. Der britische Economist fasst das Geschehen spöttisch so zusammen:

«Schwertkampf, Zauberei und Sex im Wert von einer halben Milliarde Dollar sind auf dem Weg zu einem kleinen Bildschirm in Ihrer Nähe.»

In diesem Titanenkampf hat Netflix eine Geheimwaffe entdeckt, die bis vor kurzem wohl nur die allerwenigsten westlichen Beobachter auf dem Schirm hatten: Die Unterhaltungsindustrie des ostasiatischen Staates Südkorea, mit einer Einwohnerzahl von rund 52 Millionen. Sogenannte «K-Dramen» finden seither weltweit ein Publikum, mit ihrer «Romantik des ersten Kusses». Serien wie «Kingdom» oder «Sweet Home» werden zu globalen Hits mit ihren Universen koreanischer Zombies, Monster und dunklen Fantasien, die im Westen zuvor niemand kannte. Die Survival-Serie «Squid Game» wurde zur weltweit meistgesehenen Netflixserie.

Diese kommerzielle Allianz von koreanischer Popkultur und einem amerikanischen Streaming-Titanen hat nun unerwartete, gesellschaftliche Auswirkungen: Schweizerische Reisewünsche wandeln sich; westliche Frauen jagen einem neuen Männerideal nach; ein simpler Schiffsteg am Berner Brienzersee wird zum Instagram-Hotspot, sodass die lokale Zeitung titelt: «Asiatischer Ansturm erfordert Reaktion».

Die Zahl der Korea-Reisenden aus der Schweiz ist in den zehn Jahren vor der Coronakrise um fast 90 Prozent gestiegen – eine erstaunliche Entwicklung, wenn man bedenkt, dass das vergleichsweise kleine Südkorea auf Asienreisen inmitten von China und Japan unterzugehen droht. Im Londoner Büro der koreanischen Marketingorganisation Gokorea heisst es, die koreanischen Netflixserien hätten einen enormen Effekt gehabt. Ihre Schauplätze werden in die touristische Landeswerbung eingespannt als neue instagramfähige Anziehungsorte.

In der Werbung heisst es über den Bildern bekannter Serien: «Erleben Sie Ihre liebsten Momente aus K-Dramen noch einmal» oder auch «Würden Sie gerne zu den Orten reisen, wo K-Dramen gedreht wurden?» Viele wollen. Der Reiseanbieter Kuoni vermeldet, bei Südkorea schon vor der Pandemie eine grosse Steigerung der Nachfrage verzeichnet zu haben. Ein Sprecher sagt: «Das hat sich nach der Pandemie so weiterentwickelt – auch dank einem ‹Netflix-Effekt›.»

Fans von K-Dramas und Serien wie «Squid Game» oder «Kingdom» würden deren Schauplätze besuchen wollen: wie zum Beispiel die frühere Hauptstadt Gyeongju mit seiner Vielzahl an Tempeln oder in der heutigen Hauptstadt Seoul den Changdeokgung-Palast, der von der UNO-Organisation Unesco zum Weltkulturerbe gezählt wird. Familien mit Teenagern oder jungen Paaren würden die Schauplätze aus romantischen Netflixserien sehen wollen wie etwa aus «Extracurricular», «It’s ok not to be ok» oder zuletzt «Love Alarm». Ihre Hauptcharaktere würden richtiggehend verehrt – von jungen Frauen wie von jungen Männern.

International sind es mehr Frauen, die Südkorea für sich entdecken, wie der US-Sender CNN berichtet. Als Koreas Popkultur global beliebter wurde, reisten parallel dazu stetig mehr weibliche Touristen ins Land. So kam es bald zur Umkehr der Geschlechter-Relationen. 2005 reisten noch viel mehr Männer als Frauen ein. 2019 waren es viel mehr Frauen als Männer: zehn Millionen Frauen, bloss 6,7 Millionen Männer.

Viele dieser Touristinnen würden in Korea nach jenem Männerideal suchen, das sie auf Netflix kennen gelernt haben. Das ist die These einer Forscherin von einer US-Universität. Sie hatte herausfinden wollen, wie sich die zunehmende Beliebtheit koreanischer Popkultur auf den Tourismus auswirkte. Dabei waren ihr junge westliche Frauen in Korea aufgefallen, die sich so gar nicht wie normale Touristen verhielten. Sie besuchten nicht die üblichen Sehenswürdigkeiten, sondern schauten nur koreanische Dramen. Erst abends verliessen sie ihre Hotels. Ein Rätsel.

Von diesen ungewöhnlichen Touristinnen interviewte die Forscherin über 100. Dann verfasste sie eine Studie über «The Netflix Effect»: die Frauen hätten südkoreanische Männer als neues Ideal entdeckt - und wollten abends in den Ausgehvierteln nach diesem Ideal suchen.

«Gentlemen, höflich, charmant, romantisch, märchenhaft, ritterlich, respektvoll.» So seien südkoreanische Männer, erzählt eine Britin, die für die Studie interviewt wurde. Sie würden sich gut kleiden und pflegen. Englische Männer kommen bei ihrer Landesgenossin entschieden weniger gut weg. «Sie sind halb betrunken, halten ein Bier in der Hand und einen toten Fisch.» Der tote Fisch ist eine Anspielung darauf, dass britische Männer sich auf Dating-App-Profilen gerne mit Angelbildern in Szene setzen. Selbstredend hält die Realität mit dem Idealbild selten Schritt.

Zur These der Forscherin will die Schweiz hingegen nicht recht passen. Die Zahl der weiblichen Koreareisenden ist zwar viel schneller gestiegen als jene der männlichen. Aber nach wie vor sind sechs von zehn Korea-Reisenden männlich.

Eine Wechselwirkung zwischen der Schweiz und Südkorea hat die Serie «Crash Landing On You» entfaltet, ein Mix aus Politik- und Liebesdrama. Die Serie lockt gemäss Kuoni seine Anhänger aus der Schweiz auf die Insel Jeju. Dort wird der Teil gedreht, der in der Serie eigentlich in Nordkorea handeln soll. Eine Geschäftsführerin einer Beautyfirma und Milliarden-Erbin muss dort crash-landen; ein nordkoreanischer Offizier will ihr zur Rückkehr nach Südkorea verhelfen.

Die beiden stellen fest, dass sie sich in der Schweiz schon einmal begegnet sind – und die Rückblenden in jene Zeit haben nun Folgen in der Berner Gemeinde Iseltwald am Brienzersee, auf einem Schiffsteg. Dieser Steg wurde durch die Serie zum touristischen Hotspot, inklusive Debatte um Overtourismus. «Asiatischer Ansturm erfordert Reaktion», titelte die «Berner Zeitung». Die Zahl der Postautos musste erhöht werden, jene der Toiletten bald auch, wenn es so weitergehe. Ob die koreanischen Gäste nur auf dem Steg ihre Fotos schiessen, die Toiletten nutzen und sich von dannen machen, ohne Geld auszugeben – das muss in Iseltwald nun diskutiert werden.

Vom auf einmal berühmten Schiffsteg nur wenige Fussminuten entfernt, liegt das «Chalet Du Lac» – und dieses Hotel macht das Beste aus den neuen Zeiten. Der «Berner Zeitung» erzählt die Wirtin, während der Dreharbeiten habe man den Serien-Hauptdarsteller einen Tag lang zu Gast gehabt:

«Jenes Zimmer wird nun auf der Hotel-Website als ‹Honeymoon›-Zimmer angeboten.»

Warum südkoreanische Popkultur im Westen triumphiert – das wollen sie auch in Asien wissen. In einem Beitrag der Denkfabrik «Asia Society» wird die Erfolgsgeschichte nachgezeichnet. Am Anfang stand demnach der Erfolg von Netflix in Südkorea selbst. 2018 war das Historien-Drama «Mr. Sunshine» die erste in Südkorea selbst gedrehte Netflixserie – und ein sofortiger Hit, die Abonnenten-Zahlen verdoppelten sich um zwei Millionen. Fortan produzierte Netflix so viele koreanische Inhalte wie irgend möglich. 2021 waren es 15 Serien und Filme für geschätzte 500 Millionen Dollar, für 2022 sind total 25 zur Veröffentlichung vorgesehen. Das Zombie-Drama «Kingdom» war 2019 eine der beliebtesten Netflixserien, dann 2020 die apokalyptische Serie «Sweet Home».

Die Serien sind von hoher Qualität und kosten viel weniger als vergleichbare Produktionen in den USA, nennt die Denkfabrik Asia Society zwei Erfolgsfaktoren. Es werde sehr viel Zeit darauf verwendet, den richtigen Schauspieler, die richtigen Schauspielerinnen für die richtige Rolle zu finden. Daher sei die Chemie zwischen den Hauptakteuren und die schauspielerische Leistung oft einwandfrei. Vielleicht das Wichtigste war jedoch: In der Coronakrise habe Südkorea das Virus besser als andere Länder kontrolliert. Als die Unterhaltungsindustrie sonst noch überall weitgehend lahmgelegt war, produzierte sie in Südkorea in maximaler Auslastung.

Geholfen hat wohl auch, dass Südkoreas Popkultur neben ihren Serien und Filmen noch musikalische Botschafter hat. Der Aufstieg koreanischer Pop-Bands habe dem Westen – vor allem Nordamerika – vorgeführt, dass Südkorea kulturell etwas zu bieten hat. Bekannte Bands sind etwa Blackpink, Monsta X oder NCT. Über allen thront BTS: laut dem britischen «Economist» der kommerziell erfolgreichste Pop-Act aller Zeiten. Gemäss einer Schätzung von vor Corona werden mit der Boy-Band jährlich 3,7 Milliarden Dollar verdient. Im «New Yorker» schreibt eine Autorin: Wer BTS ignoriere, der riskiere etwas Grösseres zu verpassen als die Beatles-Mania.