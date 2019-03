Trotz Prüfverfahren: Pilatus darf vorerst weiter in Saudi-Arabien geschäften Aussendepartement EDA hat bereits im vergangenen November eine Bewilligung erteilt. Das Verfahren des Bundes läuft weiter.

Pilatus-Präsident Oscar J. Schwenk vor einem Pilatus PC-21. (Bild: Pius Amrein, Stans, 27. Oktober 2018)

Der Stanser Flugzeughersteller Pilatus darf vorerst weiter in Saudi-Arabien, Jordanien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten Geschäfte tätigen. Das Aussendepartement EDA hat bereits im vergangenen November bewilligt, dass sämtliche Tätigkeiten von Pilatus in Saudi-Arabien und weiteren Staaten uneingeschränkt weiterlaufen können, wie Radio SRF am Donnerstag berichtete.

Normalerweise müssen Schweizer Firmen Geschäfte mit fremden Armeen sofort stoppen, sobald der Bund ein Verfahren einleitet. Weitergeschäften während eines Verfahrens ist laut Gesetz nur «ausnahmsweise» möglich – und wenn ein «überwiegendes öffentliches oder privates Interesse» vorliegt. Das EDA will seinen Entscheid nicht erläutern. Das Aussendepartement hatte das Verfahren letztes Jahr eröffnet. Geprüft wird, ob Pilatus gegen Bestimmungen der Schweiz verstiess. (mim)