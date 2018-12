Trotz Wirtschaftsboom stagnieren die Löhne Die meisten Unternehmen machen dieses Jahr gute Geschäfte. Trotzdem gibt es für 2019 bloss bescheidene Lohnerhöhungen. Davon geht ein schöner Teil durch die Teuerung verloren. Rainer Rickenbach

Auf Coiffeusen und Coiffeure mit mehreren Jahren Berufserfahrung wartet im kommenden Jahr ein merklicher Lohnanstieg. Symbolbild: Getty

Wer als Coiffeur schon mehr als fünf Jahre Berufserfahrung hinter sich hat, kann sich auf einen kräftigen Lohnzustupf von mehr als 5 Prozent im kommenden Jahr freuen. 4000 Franken brutto im Monat gelten als unterste Grenze für die geübten Figaros. So sieht es der Gesamtarbeitsvertrag der Branche vor.

Nur: Die routinierten Friseure stehen mit dem kräftigen Lohnschub ziemlich alleine auf weiter Flur. Die überwiegende Mehrheit der Arbeitnehmer in der Schweiz muss sich mit Gehaltserhöhungen von 0,5 bis 1,5 Prozent begnügen. Viel wird ihnen unter dem Strich davon nicht bleiben, denn die Konjunkturforscher rechnen für 2019 mit einer Teuerung von einem halben bis zu einem ganzen Prozent. Dabei sind die stetig steigenden Gesundheitskosten nur zum kleineren Teil berücksichtigt.

Lohnzurückhaltung verdirbt Konsumentenlaune

«Die anziehende Teuerung und die steigenden Krankenkassenprämien sorgen dafür, dass viele Arbeitnehmende trotz Lohnerhöhung 2019 weniger in ihrem Portemonnaie haben», sagt Gabriel Fischer, Leiter Wirtschaftspolitik beim Gewerkschaftsdachverband Travailsuisse. Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) kommt zum gleichen Schluss. Es befürchtet sogar, die «gedämpfte Lohnentwicklung» werde beim Wirtschaftswachstum Bremsspuren hinterlassen, weil die Konsumentenstimmung zu wünschen übrig lasse.

Dabei wären die Voraussetzungen für eine grosszügigere Lohnrunde durchaus gegeben. Zwar hat das Seco am Dienstag die Wachstumsprognose um 3 Zehntelprozente nach unten korrigiert. Doch mit 2,6 Prozent liegt das Wachstum immer noch über dem Durchschnitt der zurückliegenden zehn Jahre (siehe Grafik). Für die kommenden beiden Jahre sagt das Seco ebenfalls stabile Zuwächse voraus.

Der Franken hat sich gegenüber dem Euro auf einem Wert eingependelt, der für die meisten Unternehmen erträglich ist, und die Streitereien um Einfuhrzölle zwischen den USA sowie China und der EU haben in der Weltwirtschaft noch wenig Spuren hinterlassen. Sie dürften die Schweiz nicht ganz so stark treffen wie die europäischen Nachbarn. Warum also tun sich die Chefs so schwer, Lohnerhöhungen zu gewähren, die deutlich über der Teuerung liegen? «Im internationalen Vergleich steigt die Produktivität in der Schweiz seit zehn Jahren nicht mehr. Sie bewegt sich seitwärts. Gleichzeitig haben die Löhne angezogen. Es hat sich also eine Schere geöffnet», sagt Fredy Greuter, Sprecher des Arbeitgeberverbandes. Hinzu komme, dass sich die Unternehmen wegen des starken Frankens lange Zeit mit dünnen Margen zufriedengeben mussten. Greuter: «Sie sahen sich daher gezwungen, Ersatzinvestitionen zurückzustellen. Nun besteht Nachholbedarf.»

Mehr individuelle Lohnerhöhungen

Die Verteilung des erwirtschafteten Bruttoinlandproduktes hat sich nach Deutung der Arbeit­geber in den zurückliegenden Jahren ohnehin zugunsten der Arbeitnehmenden entwickelt. Das sehen die Gewerkschaften anders. Denn längst nicht alle Angestellten sind in Genuss eines Gehaltsanstieges gekommen, weil immer mehr Firmen dazu übergegangen sind, höhere Löhne individuell zu gewähren. Heute erhält nur noch knapp ein Drittel der Arbeitnehmer Lohnerhöhungen für alle Angestellten. Vor zehn Jahren waren es zwei Drittel. «Dieser Trend lässt nicht alle Arbeitnehmenden gleich an Lohnerhöhungen partizipieren und erhöht die Gefahr von Reallohnverlusten», sagt ­Fischer von Travailsuisse. ­