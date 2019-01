Trumps WEF-Besuch steht offenbar auf der Kippe

Donald Trumps Besuch in Davos steht auf der Kippe: Wie das «Wall Street Journal» berichtet, erwägt sein Team, die Visite am WEF abzusagen – sollte der Shutdown bis am 22. Januar nicht gelöst worden sein. Die Zeitung bezieht sich auf nicht namentlich genannte Regierungsbeamte.