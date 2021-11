Bisher 23 Länder

Das Bundesamt für Gesundheit führt eine Liste mit derzeit 23 Ländern, in denen die Omikron-Variante nachgewiesen wurde (Link zur Liste). Wer aus diesen Ländern in die Schweiz einreisen will, muss einen negativen Covid-19-Test vorweisen und nach Ankunft 10 Tage in Quarantäne. Das gilt auch für geimpfte Personen. Per 30. November stehen folgende Länder auf der Liste: Belgien, Botsuana, Eswatini, Hongkong, Israel, Lesotho, Mosambik, Namibia, Simbabwe, Südafrika, Ägypten, Malawi, Niederlande, Tschechien, das Vereinigte Königreich (UK), Angola, Australien, Dänemark, Sambia, Japan, Kanada, Nigeria und Portugal.