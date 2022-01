Urlaub Kantone melden Ansturm auf Passbüros: Wer für die Frühlingsferien einen neuen Pass will, sollte sich beeilen Die Lust nach Ferien im Ausland und die Änderung der Einreiseregeln einer beliebten Destination lassen die Nachfrage nach Ausweisen ansteigen. Das führt zu Wartezeiten.

Wer in die Ferien will, sollte sich jetzt um seine Dokumente kümmern. Keystone

Nach zwei Jahren Pandemie mit Ferien im eigenen Land und Homeoffice sind plötzlich neue Pässe ein Kassenschlager. Wer derzeit im Kanton Zürich online einen Termin für das Passbüro buchen will, findet in einem Test erst in einem Monat wieder einen. Wer pünktlich auf die Frühlingsferien einen neuen Pass will, sollte sich jetzt darum kümmern.

«Wir stellen derzeit deutlich mehr Pässe aus», sagt Mario Fehr. Der Zürcher Regierungsrat ist Vorsteher der Sicherheitsdirektion, der das Passbüro untersteht. Die Nachfrage habe aus verschiedenen Gründen zugenommen. «Viele biometrische Pässe werden zu ähnlichen Zeitpunkten alle zehn Jahre fällig. Während der Pandemie gab es eine Pause bei den Erneuerungen. Jetzt werden diese nachgeholt», sagt Fehr.

Pass zwingend für England

Fehr nennt auch regulatorische Gründe: Das Vereinigte Königreich verlangt seit Oktober für die Einreise aus der Schweiz einen Pass. Die ID reicht nicht mehr. Hinzu kommt: «Parallel mit den Flugbewegungen und mit dem Wegfallen der Quarantäne und Testpflicht steigt auch wieder das Reisevolumen.» Das Passbüro reagiere flexibel mit mehr Personal. Wer online keinen Termin finde, solle anrufen. «Es lässt sich immer eine Lösung finden», sagt Fehr. Nach dem Termin stelle das Passbüro die neuen Ausweise in der Regel innert fünf Tage aus – «und damit deutlich schneller, als es der Bund vorgibt.»

Die Reiselust scheint tatsächlich zurückzukehren. So zeigt sich etwa am Flughafen Zürich zwar der für den Januar übliche Rückgang der Flugbewegungen. Doch es wird viel mehr geflogen als letztes Jahr – und für den Sommer rechnen Airlines mit guten Buchungszahlen. So hat die Swiss einen deutlich ausgebauten Sommerflugplan angekündigt. Im Lauf des dritten Quartals sollen rund 80 Prozent der Kapazitäten von 2019 angeboten werden, teilt die Airline mit.

Bewegungen am Flughafen Zürich Tägliche Starts und Landungen, Durchschnitt der letzten 7 Tage 2020 2021 2022 Datum 0 200 400 600 800 1000

Auch der Kanton Aargau stellt eine erhöhte Nachfrage nach neuen Pässen fest, wie Sandra Olar vom Departement Volkswirtschaft und Inneres sagt. Im Januar 2022 dürfte das Ausweiszentrum laut Prognose 3200 Pässe ausstellen. Im Vorjahr waren es knapp 1700 gewesen, im Januar 2020 gut 2700 und im Januar 2019 etwas über 2800.

«Generell unterliegt die Nachfrage nach Pässen gewissen Schwankungen bedingt durch die Gültigkeit der Dokumente», sagt Olar. Im Januar 2021 sei die Zahl wegen den Reiseeinschränkungen klar unter den Erwartungen gelegen. Insbesondere in den Sommermonaten seien dann aber wieder vermehrt Pässe nachgefragt worden. Die gute Nachricht: Wartezeiten gibt es im Kanton Aargau derzeit nicht.

Vier Wochen vor Ferien zum Passbüro

Anders sieht das in Basel-Stadt aus. Das Passbüro ist derzeit genau eine Woche ausgebucht, sagt Sprecher Toprak Yerguz. Normalerweise seien die Monate Anfang des Jahres eher ruhig. «Im Moment erleben wir aber eine leicht erhöhte Nachfrage nach Reisedokumenten.» Die Vermutung liege nahe, dass das mit Lockerungen der Einreisebestimmungen anderer Länder, der Zertifikatspflicht und der Diskussion um ein mögliches Ende der Pandemie zusammenhänge.

Im Kanton Luzern hingegen ist «business as usual». Termine könnten teilweise sehr kurzfristig noch für den gleichen Tag gebucht werden, sagt Urs Wigger von der Luzerner Polizei. «Erfahrungsgemäss wird sich das während den Schulferien jedoch ändern und wieder eine erhöhte Nachfrage bestehen.» Er empfehle, mindestens vier Wochen vor Reiseantritt die entsprechenden Reisedokumente zu bestellen.

Welche Rolle spielt das Covid-Zertifikat?

Eine erhöhte Nachfrage nach neuen Ausweisen stellt der Kanton Luzern nicht fest. Eine solche hatte es aber zwischen Oktober und Dezember gegeben. Wigger macht unter anderem die Erneuerung von Führerausweisen verantwortlich, die eine gültige ID oder Pass voraussetzt. Auch das Covid-Zertifikat dürfte eine Rolle gespielt haben, weil es nur mit einem Ausweisdokument gültig ist.

Nur etwa zwei Tage Wartezeit bestehen derzeit im Kanton St. Gallen. Die Nachfrage nach neuen Pässen bewegt sich laut Jürg Eberle, dem Leiter des Migrationsamt, auf dem Niveau der Vorjahre. Vor und während den Schulferien seien mehr Terminbuchungen zu erwarten. «Wir rufen unsere Kunden auf, die Ausweise bereits jetzt auf das Ablaufdatum zu prüfen und nicht erst kurz vor der Flugbuchung».