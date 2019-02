Valiant-Filialen in Luzern und Hochdorf mit neuer Leitung Gregor Schnider übernimmt die Geschäftsstelle in Luzern, Celine Oberson jene in Hochdorf. Livio Brandenberg

Gregor Schnider. (Bild: PD)

Per Anfang März wird Gregor Schnider die Leitung der Valiant-Geschäftsstelle in Luzern übernehmen. Dies teilte die Retailbank am Mittwoch mit. Schnider folge damit auf Sina Zemp, die eine neue Herausforderung ausserhalb von Valiant angenommen habe, wie es weiter heisst. Das Team von Schnider an der Pilatusstrasse umfasse neun Mitarbeitende, darunter zwei Lehrlinge.

Gregor Schnider hat laut Mitteilung seit knapp fünf Jahren die Geschäftsstelle der Valiant in Hochdorf geleitet. Der diplomierte Bankfachexperte sei seit über 18 Jahren in der Finanzbranche tätig und habe langjährige Führungserfahrung. Schnider wohne mit seiner Familie in Luzern und sei mit den regionalen Gegebenheiten bestens vertraut.

Celine Oberson. (Bild: PD)

Die Leitung der Geschäftsstelle Hochdorf übernimmt gemäss Communiqué Celine Oberson. Sie habe die letzten drei Jahre als Kundenberaterin für Privat- und Geschäftskunden und als stellvertretende Leiterin auf der Valiant-Filiale in Dagmersellen gearbeitet. Die diplomierte Bankwirtschafterin sei seit acht Jahren in der Bankbranche tätig, verfüge zudem über einen Bachelor und dadurch über fundiertes Fachwissen. Oberson wohne in Römerswil und sei in der Region ebenfalls gut verankert, schreibt die Valiant.