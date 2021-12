Lebensmittel Valora schränkt den Lieferdienst «avec now» in mehreren Kantonen ein – und gibt den Zürcher Behörden die Schuld Die Händlerin Valora stellt ihren Lieferdienst «avec now» teilweise ein. Grund dafür sei ein Entscheid aus dem Kanton Zürich. Der sieht die Sache allerdings etwas anders.

Aus vielen Avec-Filialen darf Valora keine Lieferungen mehr ausführen. Keystone

«Es herrscht Lieferverbot», teilt der Kioskkonzern Valora diese Woche in einer Mail einigen Kundinnen und Kunden im Kanton Zürich mit. Das kantonale Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kanton Zürich (AWA) habe dem Dienst «Avec Now», der innert 60 Minuten und für wenige Franken Liefergebühr Lebensmittel aus «Avec»-Filialen in die Haushalte liefert, «einen Strich durch die Rechnung gemacht».

Seit Mittwoch dürfe die Kundschaft nur noch aus einer reduzierten Anzahl von Filialen beliefert werden. Filialen, die an Bahnhöfen gelegen sind, dürften für den Lieferdienst nicht mehr genutzt werden. Deshalb müsse das Servicegebiet eingeschränkt werden, heisst es im Schreiben.

Valora akzeptiert den Entscheid

Valora-Sprecher Martin Zehnder sagt, gemäss dem AWA sei das Anbieten eines Lieferdienstes von einem Standort aus, der sich als Betrieb für Reisende qualifiziere, nicht mehr zulässig. Im Kanton Zürich dürfe Valora für den Lieferdienst deshalb die Avec-Filialen an den Bahnhöfen Zürich-Oerlikon, Küsnacht und Oberwinterthur nicht mehr nutzen.

Valora habe deshalb entschieden, die Stadt Zürich vorerst nur noch von der Avec-Filiale am Hardplatz aus zu beliefern. Die Stadt wird also mit Ausnahme weniger Gebiete wie Affoltern und Leimbach weiterhin von «Avec Now» abgedeckt. Anders sieht es für die Kundinnen und Kunden im früheren Liefergebiet um Küsnacht und Oberwinterthur aus. Für sie ist der Dienst nicht mehr verfügbar.

Laut Amt geht es nur um den Sonntag

Dennoch will sich Valora nicht gegen den Entscheid wehren. Rechtsmittel hat die Kioskgruppe jedenfalls keine ergriffen. Im Gegenteil: Valora hat «im Zug des Entscheids» gar den Lieferdienst auch in Gemeinden in anderen Kantonen eingestellt, wie Zehnder bestätigt. Die Avec-Läden am Bahnhof Langenthal BE und am Bahnhof Dornach-Arlesheim BL werden ebenfalls nicht mehr für «Avec Now» genutzt. Der Lieferdienst in die von dort aus bedienten Gemeinden in den Kantonen Bern, Basel-Landschaft und Solothurn wurde vor ein paar Wochen eingestellt.

Den Entscheid fällte Valora aus eigenen Stücken – möglicherweise, um Konflikten mit den Behörden wie in Zürich vorzubeugen. Das Wirtschaftsamt des Kanton Zürich sieht die Sache allerdings etwas anders. Laut Sprecher Fabian Boller ging es beim Entscheid nicht um den Lieferdienst an sich, sondern nur um die Auslieferung am Sonntag.

Seco steht auf Seite des Kanton

Lieferdienste wie jener von Valora, aber auch von anderen «Marktteilnehmern» – gemeint sind damit Dienste wie «Hey Migrolino» von der Migros oder «Bringr» – hätten ihre Lieferdienste anfangs an sieben Tagen die Woche angeboten. Das hätten sie damit begründet, dass die Waren in Geschäften für die Lieferung vorbereitet würden, die sonntags Mitarbeitende beschäftigen dürfen, weil sie an Bahnhöfen oder Flughäfen stehen und von speziell auf diese Orte zugeschnittenen Ausnahmebewilligungen im Arbeitsrecht des Bundes profitieren.

«Diese Rechtsauffassung wird vom Amt nicht geteilt», sagt Boller. Es habe den entsprechenden Läden mitgeteilt, dass es nicht zulässig sei, «mithilfe einer Ausnahmebestimmung die Bewilligungspflicht für Sonntagsarbeit beim Betrieb eines Lieferdienstes zu umgehen». Das decke sich mit der Haltung der Aufsichtsbehörde, des Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco).

Der Kanton Zürich hat Valora also keineswegs verboten, die Läden in Bahnhöfen von Montag bis Samstag für den eigenen Lieferdienst zu nutzen. Andere Anbieter wie «Hey Migrolino» tun dies auch im Kanton Zürich weiterhin – nur eben nicht am Sonntag. Dass sich Valora nun freiwillig einschränkt, könnte auch damit zu tun haben, dass der Dienst von Montag bis Samstag, wenn die übrigen Läden auch geöffnet sind, nicht gerade für Nachfragerekorde sorgte.