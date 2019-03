Verein Hison, SC Kriens und AureusDrive gewinnen Funders-Awards Ein Verein zur Unterstützung von Hilfsbedürftigen in Ghana und Burkina Faso holt den ersten Preis. Maurizio Minetti

Alle Finalisten des ersten Funders Awards 2019 auf der Bühne (von links): Moderatorin Patrizia Laeri, Doris Schnyder vom siegreichen Verein Hison, Sergio Tresch (AureusDrive), Werner Baumgartner (Präsident SC Kriens) und Luca (Junior SC Kriens). Rechts im Bild Musiker Dominic Schoemaker, der sein Debütalbum auf Funders finanziert und den Funders-Award 2019 musikalisch umrahmt hat. (Bild: Christoph Arnet/LUKB)

Der Verein Hison («help the isolated needy») hat den mit 5000 Franken dotierten Funders-Award gewonnen. Dieser wurde am Mittwochabend im Rahmen einer Fachtagung zum Thema Crowdfunding im Hotel Schweizerhof in Luzern erstmals verliehen. Laut einer Mitteilung unterstützt der Verein Hilfsbedürftige in Ghana und Burkina Faso. Auf Funders hat der Verein ein Projekt zum Bau eines Schulgebäudes mit drei Klassenzimmern inklusive der Inneneinrichtung finanziert.

Auf Rang zwei folgt der Sportclub Kriens, der letztes Jahr in sein neues Stadion Kleinfeld gezogen. Zur Finanzierung des Innenausbaus hatte der Verein auf Crowdfunding gesetzt. Über 1000 «Stadionbauer» haben den Verein mit gesamthaft 281944 Franken unterstützt, das war ein Schweizer Rekord beim Sport-Crowdfunding.

Schliesslich schaffte es der E-Bike-Hersteller AureusDrive auf Rang 3. Das Luzerner Start-up will «erschwingliche, robuste und stilvolle E-Bikes für alle» verkaufen. Drei Crowdfunding-Projekte haben die Jungunternehmer auf funders.ch finanziert. Mit ihrem letzten haben sie eine neue Modellreihe lanciert.

Funders ist die Crowdfunding-Plattform der Luzerner Kantonalbank (LUKB), die mittlerweile auch von den Kantonalbanken in Nidwalden, Obwalden, Bern und Thurgau verwendet wird.