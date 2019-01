Verkauf von Neuwagen in der Schweiz sinkt 2018 erneut

Die Autoverkäufer in der Schweiz und in Liechtenstein profitierten 2018 nicht von der guten Konjunkturlage. Sie konnten deutlich weniger Neuwagen an die Kunden bringen als im Vorjahr. Rückläufig, wenngleich weniger stark, war auch der Occasionsmarkt.