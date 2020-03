Muss die Ladenmiete jetzt noch bezahlt werden? Bund schlichtet zwischen Mietern und Vermietern Viele private Vermieter kommen Ladenbetreibern in der aktuellen Krise entgegen und senken die Miete. Grosse Immobilienbesitzer wie Swiss Life halten an der Höhe der Mietzinse allerdings fest.

Müssen Ladenbesitzer trotz der behördlichen Schliessung die Miete bezahlen? Die Meinungen der Mieter und Vermieter gehen diesbezüglich weit auseinander. Lukas Barth-Tuttas / EPA

Geschäftsmieten zahlen dieser Tage viele nur ungern, so auch der erfolgreiche Weltkonzern Adidas. Ende letzter Woche hatte der Sportartikelhersteller angekündigt, die Mietzahlung für sämtliche wegen der Corona-Pandemie geschlossenen Filialen vorläufig auszusetzen - und dafür heftige Kritik geerntet. Dass ein milliardenschweres Unternehmen seine Marktposition ausnutzt und die finanzielle Last der Krise auf andere ablädt, erzürnte die Gemüter. Bilder von brennenden Adidas-Shirts auf Twitter und ein Kursverlust der Aktie waren die Folge.

Ähnlich erging es der schwedischen Modekette H&M und dem deutschen Schuhhändler Deichmann, welche dieselbe Vorgehensweise ankündigten. Mit den heftigen Reaktionen hatten die Unternehmen offensichtlich nicht gerechnet. Die Konzernchefs üben sich seither in Schadensbegrenzung und werben höchstpersönlich um Verständnis für ihr Vorgehen. «Wir haben nie gesagt, dass wir keine Mieten mehr zahlen. Wir haben unsere Vermieter gebeten, unsere Mieten zu stunden», sagte Firmeneigentümer Heinrich Deichmann. Ebenfalls die Mietzinszahlungen gestoppt hat die Schweizer Kette Dosenbach-Ochsner, die zur Deichmann-Gruppe gehört.

Die Beispiele machen deutlich, dass inzwischen selbst grosse Player unter den Folgen des coronabedingten Lockdown leiden. Weitaus schlimmer ist die Situation folglich für kleine Ladenbetreiber ohne grosse finanzielle Reserven. Die Notkredite des Bundes, bei denen Unternehmen bis zu zehn Prozent ihres Umsatzes beantragen können, helfen zwar über erste Liquiditätsengpässe hinweg. Inhaber von Restaurants, Blumenläden oder Coiffeursalons plagen dieser Tage dennoch Existenzängste sowie die Frage, womit die Miete denn bezahlt werden soll, wenn der Laden geschlossen sein muss?

Immobilienfirmen verlangen gleich hohen Mietzins

Populär ist deshalb die Meinung, dass Vermieter ihren gewerblichen Mietern entgegenkommen und den Mietzins senken müssen. Vielfach wurde hierzulande bereits über kulante Privatvermieter berichtet. Ein erstes Beispiel war der St. Galler Lokalpolitiker Ivo Kuster (SP), der seiner Mieterin eines Kosmetikstudios die ganze Miete erliess. «Was soll ich sonst tun?», sagte Kuster. Die Miete einziehen und später das Geld beim Konkursamt einzufordern bringe niemandem etwas. Ebenso sehen dies die Stadt Schaffhausen und der Kanton Basel-Stadt. Bei ihren Liegenschaften müssen Geschäftsmieter seit kurzem vorerst keine Miete mehr zahlen.

Eine andere Haltung vertreten freilich grosse Immobilienbesitzer sowie der Hauseigentümerverband. Forderungen nach einer Aufhebung der Zahlungspflicht für Mieter seien verfehlt, teilte der Verband mit. Auch Vermieter müssten Rechnungen für Hauswartung, Heizung, Wasser oder Strom sowie Hypothekarzinsen bezahlen. Ohne Einnahmen stünden private Vermieter bald vor dem finanziellen Aus. Bei grossen Immobilienbesitzern kommen Verpflichtungen gegenüber Angestellten sowie unter Umständen gegenüber Versicherten hinzu. So investieren zum Beispiel Pensionskassen häufig in Immobilien.

Wie eine Umfrage dieser Zeitung zeigt, halten grosse Immobilienbesitzer wie Swiss Life, Swiss Prime Site oder Mobimo an der Höhe der Mietzinse fest. Jenen Mietern mit Ertragsausfällen versuchen sie mit Stundungen entgegen zu kommen. «Als grosse Immobilieneigentümerin ist sich Swiss Life ihrer Verantwortung in dieser ausserordentlichen Situation bewusst», heisst es beim Lebensversicherungskonzern. Das Ziel sei, dass wir den unterschiedlichen Bedürfnissen unserer Mieter gerecht werden können und individuelle Lösungen finden, um die Mietverhältnisse während aber auch nach dieser anspruchsvollen Zeit partnerschaftlich fortsetzen zu können.

Mieter und Vermieter sollen das Gespräch suchen

«Die Mieter und Vermieter sind sich nicht einig», fasst Martin Tschirren die Situation zusammen. Er ist Direktor des Bundesamts für Wohnungswesen (BWO) und leitet die von Bundesrat Guy Parmelin eingesetzte Task-Force zum Thema Mieten, die sich genau mit solchen Fragen befasst. Neben den Mieter- und Vermieterverbänden sitzen auch die Kantone und teilweise die Städte mit am Tisch.

«Juristisch lässt sich die Frage derzeit nur schwerlich klären. Kommt hinzu, dass es ja eine derartige Situation noch nie gab», sagt Tschirren. «Eine zentrale Frage ist, ob man die verordneten Schliessungen als Mangel an der Mietsache interpretiert oder nicht.» Vermieter sind demnach der Ansicht, dass die Schliessung grundsätzlich den Risikobereich des Betreibers betrifft und keinen Mangel am Lokal darstellt. Dem widersprechen Mieter: Die Situation sei eine andere, sie dürften die Mieträume derzeit schliesslich nicht nutzen. Um eine Flut an Gerichtsprozessen zu vermeiden, empfiehlt Tschirren, das Gespräch zu suchen und eine gemeinsame Lösung zu finden.

Das Tröstliche an der aktuellen Misere ist: Vermieter und Mieter sitzen grundsätzlich im selben Boot. Kein Vermieter hat ein Interesse daran, dass sein Mieter konkurs geht und er keine Mietzinsen mehr erhält. Das gilt jetzt umso mehr, da sich ein Nachmieter nicht so schnell finden lassen würde. Kurz: Der Schaden kann am besten in Grenzen gehalten werden, wenn jeder einen Teil der finanziellen Last trägt. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, die Miete zu stunden. Eine weitere, sich eine Mietzinsreduktion mit einer vorzeitigen Vertragsverlängerung zu erkaufen. Nicht ratsam ist, die Miete einfach nicht zu zahlen. Dann riskiert man eine Abmahnung oder Kündigung.