Versicherung Mobiliar: 18,6 Millionen Franken fliessen an die Zentralschweizer Kundschaft zurück Die Erfolgsbeteiligung sinkt im Vergleich zum Vorjahr. Prämienvolumen und Schadenaufwand sind in der Zentralschweiz erneut gestiegen.

In der Zentralschweiz erhöhten die lokalen Generalagenturen das Prämienvolumen um 4,5 Prozent. Bild: Christian Beutler / Keystone (23. September 2019)

Auch dieses Jahr lässt die Mobiliar-Versicherung ihre Kundinnen und Kunden am Erfolg teilhaben. In den sechs Zentralschweizer Kantonen fliessen insgesamt 18,6 Millionen Franken an die fast 200’000 Versicherten zurück:

Luzern: 8,1 Mio.

Schwyz: 4,7 Mio.

Zug: 2,4 Mio.

Uri: 1,7 Mio.

Obwalden und Nidwalden: 1,7 Mio.

Der Betrag ist damit kleiner als im Vorjahr. Damals erhielten die Zentralschweizer Mobi-Kunden insgesamt 22,8 Millionen Franken. Grund für den Unterschied ist, dass letztes Jahr Kundinnen und Kunden mit einer Betriebsversicherung zum zweiten Mal in Folge eine ausserordentliche Prämienvergünstigung erhielten – zusätzlich zur Vergünstigung für Kundinnen und Kunden mit einer Haushalt- oder Gebäudeversicherung. Normalerweise alterniert der Versicherer jeweils mit den Prämienreduktionen zwischen den verschiedenen Versicherungen.

Dieses Jahr profitieren wiederum jene Versicherten, die bei der Mobiliar eine Fahrzeug- oder Betriebsversicherung abgeschlossen haben. Für sie gibt es eine Vergünstigung von je zehn Prozent. Kundinnen und Kunden mit einer Reiseversicherung erhalten eine Prämienreduktion von 20 Prozent. KMU profitieren damit bereits zum dritten Mal in Folge. Insgesamt beteiligt die Mobiliar ihre über schweizweit zwei Millionen Kundinnen und Kunden mit 180 Millionen Franken am Erfolg.

Über 87’000 Schadenfälle

Wie es in einer Mitteilung weiter heisst, erhöhten in der Zentralschweiz die lokalen Generalagenturen das Prämienvolumen um 4,5 Prozent (Vorjahreswachstum: fünf Prozent). Der Schadenaufwand in der Zentralschweiz betrug 2021 rund 244 Millionen Franken. Er ist damit erneut gestiegen im Vergleich zum Vorjahr, als es 216,6 Millionen waren. Ein Grossteil davon sei in Form von Aufträgen in die Region zurückgeflossen, schreibt die Mobiliar. Insgesamt verzeichneten die Generalagenturen über 87’000 Schadenfälle.

Aktuell beschäftigen die Zentralschweizer Generalagenturen 329 Mitarbeitende, darunter 25 Lernende. Die Mobiliar betreibt in der Region 9 von schweizweit 80 Generalagenturen. (mim)