Versicherung Trotz drohender Energiekrise: Swiss Life gibt in Bezug auf Inflation Entwarnung Ungeachtet des russischen Angriffskrieges in der Ukraine erwartete der Versicherer einen baldigen Teuerungsrückgang.

Swiss-Life-Chef Patrick Frost glaubt nicht an einen Inflationsschub. Walter Bieri / KEYSTONE

Swiss Life hat im vergangenen Jahr trotz Pandemie ein «tolles» Ergebnis eingefahren, wie sich Konzernchef Patrick Frost auf einer Medientelefonkonferenz ausdrückte. Der Konzern hat im Berichtsjahr eine Gewinnzunahme um 20 Prozent auf 1,26 Milliarden Franken erzielt und dabei nicht zuletzt von einem starken Ergebnis auf den auf eigenes Risiko gehaltenen Kapitalanlagen profitiert.

Trotz der grossen Unsicherheiten über den Ausgang des russischen Angriffskrieges in der Ukraine und dessen Folgen für die Weltwirtschaft rechnet das Versicherungsunternehmen nicht mit gravierenden Verwerfungen in den Finanzmärkten. Ein globaler Inflationsschub, wie er sich bereits im vergangenen Jahr abzuzeichnen begonnen hatte und nun durch den kriegsbedingten Anstieg der Energiepreise weiter an Dynamik gewinnt, bleibt im Hauptszenario von Swiss Life weiterhin ein vorübergehendes Phänomen. «Wir erwarten, dass der Teuerung in den kommenden Monaten wieder fallen wird», sagte Frost.

Absage an Prämienerhöhung wegen Inflation

Swiss Life bestätigte denn auch auf Nachfrage, dass «aktuell keine inflationsbedingten Prämienerhöhungen zu erwarten sind». Zuverlässige Inflationsprognosen sind essentiell für Versicherungsfirmen. Denn wenn die Kosten zur Behebung der versicherten Schäden schneller steigen als die Einnahmen fällt der Gewinn. Im Jargon wird dieser Vorrang als «Schadeninflation» bezeichnet.

Eine stark steigende Teuerung kann aber auch grosse Auswirkungen auf das Anlageergebnis zeitigen. Swiss Life verwaltete Kapitalanlagen in Höhe von 175 Milliarden Franken. Davon sind 54 Prozent in Anleihen investiert. Sechs Prozent dieser Anlagen (5,6 Milliarden Franken) konzentrieren sich auf Anleihen von Unternehmen und Institutionen von geringer Schuldnerqualität (BB oder B). Die Ausfallrisiken solcher Papiere könnten im aktuellen Umfeld zunehmen: entweder, weil das angespannte geopolitische Klima die internationale Konjunktur abwürgt oder weil sich die Notenbanken gezwungen sehen könnten mit Leitzinserhöhungen rascher und stärker auf die Inflationsentwicklung zu reagieren.

Ampel stehen auf grün

Noch stehen die Ampeln bei Swiss Life diesbezüglich auf grün. Man fühle sich komfortabel mit der bestehenden Anlagepolitik zumal man mit den Risiko-Anleihen auch in der Finanzkrise kaum Verluste erlitten habe, erklärte Frost.

Doch der Optimismus von Swiss Life ist nicht vorbehaltlos. Der Konzern verwaltet auch ein Aktienportefeuille im Wert von rund 17 Milliarden Franken und dieses ist so stark gegen Verwerfungen am Aktienmarkt abgesichert, dass der Konzern im Szenario eines starken Kursanstieges an den Börsen mehr Geld verlieren als verdienen würde. Grund dafür ist, dass der Wertverlust der zur Kursabsicherung eingesetzten Finanzderivate in diesem Szenario grösser wäre als der Wertgewinn der zugrundeliegenden Aktien.

Den Investoren am Aktienmarkt liegen solchen Betrachtungen allerdings noch ziemlich fern. Die Swiss-Life-Aktien haben am Dienstag mit einem Minus von 0,5 Prozent auf 557 Franken deutlich weniger stark nachgegeben als der Swiss-Market-Index (-1 Prozent). Ein wichtiger Grund dafür dürfte war zweifellos auch die ebenfalls am Dienstag angekündigte Dividendenerhöhung. Swiss Life will seinen Aktionärinnen und Aktionären neu 25 Franken pro Titel zahlen – 4 Franken mehr als im Vorjahr. Mit einer derart grosszügigen Erhöhung hatte im Markt kaum jemand gerechnet. Umso weniger, als der Konzern auch noch ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 1 Milliarde Franken am Laufen hat.

An eine nächste Finanzkrise mag bei Swiss Life offensichtlich noch niemand ernsthaft glauben.