Versicherungen Swiss Re verspricht den Aktionären das Ende einer langen Durststrecke Der Rückversicherer profitiert von massiv gestiegenen Preisen für Naturkatastrophendeckungen. In der Türkei und in Syrien hat die überwiegende Mehrheit der Geschädigten keine Versicherung.

Der Wirbelsturm Ian fegte im Oktober mit Windspitzen von über 240 Kilometern pro Stunde über Florida hinweg und verursachte auch bei Swiss Re einen Milliardenschaden. Rebecca Blackwell / AP

Das Rückversicherungsgeschäft hat einen hohen Abstraktionsgrad. Aber immerhin folgt das Geschäft einem typischen Muster, einem Zyklus, der über viele Jahrzehnte stabil und ziemlich gut berechenbar gewesen war. Nach diesem herkömmlichen Rückversicherungskalender brechen die besten Zeiten für Swiss Re und Co. immer dann an, wenn die Schadenlast bei deren Kunden, also bei den Erstversicherungsunternehmen, ihren Höhepunkt erreicht.

Wenn AXA, Zurich, Alliance und Co. hohe Verluste absorbieren müssen und ihre Kapitalkraft schwindet, steigt ihr Bedarf an verstärkter Rückdeckung von Grossrisiken. Das ist der Moment, in dem die Rückversicherer ihre Preise anheben. In den Folgejahren schwillt auch ihr Gewinn an.

Doch dieses alte Muster ist offensichtlich nicht mehr gültig. Erst vor gut einer Woche meldete die Zurich ihren höchsten Gewinn seit 2007, und der Konzern zeigt sich auch für das laufende Jahr optimistisch. Trotzdem erlebt nun auch Swiss Re eine markante, positive Trendwende in ihrem Geschäft.

Nachdem Swiss Re in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres noch knapp unterhalb der Gewinnschwelle operiert hatte, schnellte das Ergebnis im Schlussquartal so stark nach oben, dass der Konzern das Jahr 2022 doch noch mit einem Gewinn von 472 Millionen Dollar beenden kann. Den Aktionären will der Swiss-Re-Verwaltungsrat fast das Vierfache dieses Gewinns, also rund 1,8 Milliarden Dollar oder 6,4 Dollar pro Aktie als Dividende ausschütten.

Preiserhöhungen sei Dank

Das ist nur möglich, weil das Unternehmen mit sehr grossem Optimismus in die Zukunft blickt. Swiss Re hat in den vergangenen Monaten bei der Erneuerung bestehender Kontrakte Preiserhöhungen von durchschnittlich 18 Prozent durchgesetzt.

Man sei die vielen Herausforderungen des vergangenen Jahres, angefangen beim Krieg in der Ukraine über die galoppierende Inflation bis zu den Nachwirkungen der Pandemie und den hohen Schäden aus heftigen Naturkatastrophen, «proaktiv» angegangen, formulierte es CEO Christian Mumenthaler auf der Bilanzmedienkonferenz im luxuriösen Glaspalast am Zürichsee, in dem Swiss Re seit noch nicht allzu langer Zeit residiert.

Proaktiv heisst in der Sprache des Managers, dass man die Gunst der Stunde genutzt hat, um die Preise zu erhöhen. Weil die Preiserhöhungen weit über die aktuelle und erwartete Inflation hinausgehen werden, sollte ein schöner Teil davon als Gewinn in der Erfolgsrechnung von Swiss Re hängen bleiben. Der Konzern verspricht für das laufende Jahr einen Nettogewinn von drei Milliarden Dollar.

Wirbelsturm Ian bremst

So viel hatte der Rückversicherer zuletzt 2016 verdient. Seither schrieb er kleine Gewinne, bisweilen auch Verluste, und die Verzinsung des Eigenkapitals kam nur einmal knapp über drei Prozent hinaus. Ohne den Wirbelsturm Ian, der im Oktober mit Windspitzen von bis zu 240 Kilometern pro Stunde über Florida fegte, wäre der Wiederaufstieg des Swiss-Re-Konzerns vielleicht noch etwas rascher erfolgt.

Das Ereignis verursachte beim Rückversicherer einen Milliardenschaden und liess die Gesamtaufwendungen des Konzerns für Naturkatastrophenereignisse im zurückliegenden Jahr mit 2,7 Milliarden Dollar deutlich über das langjährige Mittel emporschnellen.

Wie es scheint, ist die Assekuranz für solche Ereignisse inzwischen besser gerüstet, indem sie sich die steigenden Risiken mit höheren Preisen abgelten lässt. Auf einem anderen Blatt steht die Erdbebentragödie in der Türkei und in Syrien. Die Versicherungsdurchdringung dieser Region sei sehr gering, sagte Mumenthaler. Im Mittel seien weltweit nur etwa 50 Prozent der Schäden aus Naturkatastrophen versichert. In der Erdbebenregion sei dieses Verhältnis noch schlechter.