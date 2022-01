Wirtschaftskriminalität Warum ist der Raiffeisen-Prozess eigentlich öffentlich? Der Strafverteidiger erklärt Der Raiffeisen-Prozess rund um Ex-Chef Pierin Vincenz und weitere Angeklagte wird im Volkshaus Zürich mit viel Brimborium öffentlich zelebriert. Doch warum ist das so? Andreas Josephsohn, seit 30 Jahren Strafverteidiger in Zürich, beantwortet während des Verfahrens Fragen zum Strafprozessrecht.

Strafverteidiger Andreas Josephsohn. zvg

Wieso sind Strafprozesse öffentlich?

Andreas Josephsohn: Das Prinzip der Öffentlichkeit der Verhandlungen war ein grosser Fortschritt in der Geschichte der Justiz. Früher waren Verhandlungen geheim und das führte dazu, dass das Volk der Justiz misstraute. Die Idee der Öffentlichkeit der Verhandlungen ist, dass das «Volk» direkt - oder indirekt über Gerichtsberichterstattung der Medien - die Möglichkeit haben soll, zu sehen, wie die Justiz funktioniert und vor allem auch, dass sie funktioniert. Es soll so verhindert werden, dass Schummeleien und Mauscheleien passieren. Und die Bürgerinnen und Bürger sollen sich vergewissern können, dass gewisse Befürchtungen wie etwa «die Kleinen werden gehängt, die Grossen laufen gelassen» unberechtigt sind.

Auf diese Weise soll die Justiz transparent sein und auch von den Bürgerinnen und Bürgern kontrolliert werden, was dann auch die Beschuldigten vor Willkür schützt. So soll das Vertrauen der Bürgerin und des Bürgers in die Justiz gestärkt werden, was im Endeffekt dann wiederum die Justiz stärkt. Die öffentlichen Verfahren sollen schliesslich auch der Verbrechensprävention dienen, er soll so der Öffentlichkeit gezeigt werden, dass Verbrechen aufgedeckt und Verbrecher bestraft werden, dass sich also «Verbrechen nicht lohnen».