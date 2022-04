Vorsorge Die Luzerner Kantonalbank lanciert ihre digitale Säule 3a Mit «fluks 3a» kann man alle Schritte zur Vorsorgelösung auf dem Handy erledigen. Die All-in-Gebühr beträgt 0,60 Prozent.

So sieht der Vorsorgebereich in der neuen LUKB-App aus.

Digitale Vorsorgelösungen für die Säule 3a boomen. Viele Banken und Start-ups haben schon seit längerem entsprechende Angebote im Portfolio. Die Luzerner Kantonalbank (LUKB) hatte vor rund einem Jahr angekündigt, in Kooperation mit der St.Galler Kantonalbank die digitale Vorsorge 3a auf das Smartphone bringen zu wollen. Nun hat die LUKB am Dienstag ihr Angebot lanciert.

Das Angebot mit der Bezeichnung «fluks 3a» ist Teil der überarbeiteten E-Banking-App der LUKB und richtet sich laut einer Mitteilung in einer ersten Phase an die bestehende Kundschaft. Kundinnen und Kunden können damit Säule-3a-Konten und eine individuelle Wertschriftensparlösung eröffnen. Möglich ist dies ab einem Startkapital von 2 Franken. Alle Schritte – also die Erstellung eines Anlegerprofils, die Investitionen in den gewählten Vorsorgefonds oder die Überwachung der Vermögensentwicklung – erfolgen direkt über das Smartphone. Auch Fondswechsel kann die Kundin oder der Kunde jederzeit selbstständig vornehmen. Die All-in-Gebühr für «fluks 3a» beträgt 0,60 Prozent. Aktuell stehen alle vier LUKB-Expert-Vorsorgefonds im Angebot, jeweils mit Aktienanteilen von 25, 45, 75 oder 100 Prozent. Die LUKB plant, diese Vorsorgefonds noch im Jahr 2022 vollständig auf Nachhaltigkeitskriterien auszurichten.

Konzipiert und technisch umgesetzt wurde die Lösung durch die beiden Zürcher Unternehmen Ergon Informatik und Soranus, heisst es in der Mitteilung weiter. (mim)