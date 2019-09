Wärmepumpe und Internet der Dinge: Meier Tobler gewinnt Preis Swiss Industry 4.0 Award geht an Haustechnikfirma aus Nebikon. Sébastian Lavoyer

Die Gewinner der Meier Tobler AG mit Vertretern der Kooperationspartner. (Bild: Eduard Meltzer Photography)

Anlässlich der von rund 300 Personen besuchten Swiss Industry 4.0 Conference in Baden wurde am Donnerstagabend zum vierten Mal der Swiss Industry 4.0 Award verliehen. Gewinner ist die Haustechnikfirma Meier Tobler AG mit Sitz in Nebikon, welche die Jury mit ihrem Internet-der-Dinge-Projekt der Fernüberwachung von Wärmepumpen überzeugt hat.

Hinter dem Namen Meier Tobler versteckt sich der grösste Händler für Haustechnik der Schweiz, ein Unternehmen mit 1400 Mitarbeitenden. Von Heizungen über Lüftungen und Sanitäranlagen bis hin zu Kühlsystemen gibt es alles bei Meier Tobler.

Momentan verdient das Unternehmen sein Geld vor allem noch mit dem Verkauf und Unterhalt von Öl- und Gasheizungen. Die Energiewende wird dazu führen, dass dieser Geschäftszweig rasant an Bedeutung verlieren wird. Deshalb haben sich Projektleiter Unternehmensentwicklung Christoph Piotrowski und sein Team auf den Bereich Wärmepumpen fokussiert. Auf die Serviceleistungen dafür, um ganz genau zu sein. Die Lösung fanden sie im Internet der Dinge.

Smart-Guard verbindet die Wärmepumpen über eine sichere Leitung, sie sendet Daten der Anlage direkt zu den Servicetechnikern. Der Effekt: Bei bis heute 1400 Anlagen spart Meier Tobler derzeit 80 Autofahrten pro Monat ein, die Garantiekosten sind um 15 Prozent gesunken. Die Haushalte profitieren davon, dass die Heizung für sie während den Ferien heruntergefahren wird, die Anlage hält länger, sie sparen dabei Energie. Sie profitieren so sehr, dass offenbar zahlreiche die ersten, jetzt auslaufenden Garantien durch eine von Meier Tobler angebotene Versicherung fortführen wollen.