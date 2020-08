Kommentar Warum die Zentralschweizer Wirtschaft zuversichtlich sein kann Die Wirtschaft der Region ist breit aufgestellt. Das macht ihre Stärke aus.

Maurizio Minetti.

Die Aussage ist als Entwarnung zu verstehen: Der CEO der Luzerner Kantonalbank sieht zwar bei den Unternehmen aus der Region gewisse Risiken, dass es wegen der Pandemie vermehrt zu Kreditausfällen kommen könnte. Doch eine Welle von Kreditverlusten erwartet er nicht. Entsprechend halten sich die Wertberichtigungen der Bank in Grenzen.

Das ist ein gutes Zeichen für den Moment. Doch auch ein erfahrener Bankchef besitzt keine Glaskugel. Wie sich die Lage in den nächsten Monaten präsentieren wird, ist ungewisser denn je. Kommt es zu einer zweiten Welle? Erleben wir einen weiteren Lockdown? Unsicherheit ist Gift für die Wirtschaft. Solange die Lage so bleibt, wie sie derzeit ist, werden alle Unternehmen, die stark vom Tourismus abhängig sind, den Gürtel enger schnallen müssen. Von der zum Teil erheblich angeschlagenen Industrie in der Region ganz zu schweigen.

Doch es gibt auch eine andere Seite: Viele Unternehmen in der Zentralschweiz gehen nämlich gestärkt aus der Coronakrise hervor. Roche in Rotkreuz, B. Braun in Sempach, Also in Emmen oder Brack in Willisau sind nur einige bekannte Beispiele. Wenn der CEO der Luzerner Kantonalbank zuversichtlich ist, dann hat es eben auch damit zu tun, dass die Zentralschweizer Wirtschaft breit aufgestellt ist. Ja, die Tourismusunternehmen leiden, aber die hiesige Wirtschaft ist mehr als das. Das macht ihre Stärke aus.