Aussichten Warum Nachhaltigkeit auch bei künstlicher Intelligenz wichtig ist Grosse Rechenmaschinen verschlingen grosse Energiemengen. In Anbetracht begrenzter Ressourcen sollten wir daher effizientere Technologien bevorzugen – wie es Tesla zeitlebens getan hat.

Informatikprofessor Edy Portmann.

Gedenken wir der wichtigsten Erfinder aller Zeiten, dann geht häufig einer der bedeutendsten vergessen: Nikola Tesla. Dabei geht eine Vielzahl der heutigen Technologien auf ihn zurück. Tesla wurde am 10. Juli 1856 im heutigen Kroatien geboren. Bereits als Jugendlicher zeigte er grosses Geschick für Erfindungen und studierte später Mathematik und Physik. Sein fotografisches Gedächtnis ermöglichte es ihm, sich Sachen so detailliert vorzustellen, dass er sie sich nicht notieren musste.

Es verwundert also nicht, dass Tesla bald nach dem Studium im Unternehmen von Thomas Edison zu arbeiten begann, nur um später zu dessen härtesten Konkurrenten zu werden. Aus dem «Stromkrieg» mit Edison ging Tesla als Sieger hervor: Edison hatte noch versucht, die ganze Welt vom Nutzen seiner Gleichspannung zu überzeugen. Bei der Gleichspannung fliesst der Strom in nur eine Richtung. Sie kann allerdings nicht so einfach in höhere oder niedrigere Spannung umgewandelt werden, weswegen Tesla im Wechselstrom, der seine Richtung mehrmals pro Sekunde wechselt, viel mehr Potenzial sah. Teslas Sicht obsiegte schliesslich, da Wechselstrom dünnere Leitungen benötigt und mehr Energie über grosse Entfernung transportieren kann. Deshalb nutzen wir heute meistens Wechselstrom, so etwa auch für unsere Smart Cities und Smart Homes.

Solche «Smartness» wird gegenwärtig häufig einer intelligenten Informationstechnologie gleichgesetzt, etwa der Internetsuche bei Google et al. Und so glaubt Andrew Ng, ein Mitbegründer von Google Brain und ehemaliger Vizepräsident der chinesischen Suchmaschine Baidu, dass, wie im Stromkrieg die Elektrizität alles zu verändern begann, heute die künstliche Intelligenz (KI) alles verändern werde. Sein «Deep Learning» (Englisch für tiefes Lernen), eine KI-Methode, hilft uns vorderhand bei Warenbestellungen sowie bei der Schätzung von Lieferzeiten und sie informiert gleich noch unseren Postboten über unsere Adresse. Das Problem dieses künstlichen Lernens liegt allerdings darin, dass es eher Edisons Gleichstrom als Teslas Wechselstrom gleicht. Warum?

Gleichstromgeneratoren sind fragil und tendierten zu Pannen; dasselbe gilt für maschinelle Lernmethoden. Vor mehr als 100 Jahren vermutete Tesla, dass all unsere Materie einer Primärsubstanz entspringt, die unseren Raum erfüllt und sich dabei wie «Prana» (Sanskrit für Lebensatem) in unendlichen Zyklen fortbewegt. Diese unsere biologische Mechanik des Atmens unterliegt auch Wechselstromgeneratoren.

Analog, so vermute ich, brauchen wir fürs maschinelle Lernen ein biologieinspiriertes Update, denn Prana durchdringt auch Intelligenz. Aus meiner Sicht sollte ein Update wie Wechselstrom also wie «natürliches Ein- und Ausatmen» aussehen. Heute scheint allerdings die beim «stark luftholenden» Deep Learning eingesetzte Energie ganz ähnlich dem Gleichstrom, für den Edison in jedem Quartier ein Kraftwerk bauen wollte, wieder zum Engpass zu werden.

Künstliche Intelligenz hinterlässt einen grossen ökologischen Fussabdruck. Die Universität von Massachusetts untersuchten etwa Deep-Learning-Modelle zur Verarbeitung natürlicher Sprache, wie sie bei Google eingesetzt werden. Um etwas so Komplexes wie unsere Sprache zu lernen, müssen die Modelle auf grossen Datensätzen beruhen, was wiederum die Nutzung grosser Rechner mit entsprechend grossem Energieverbrauch erfordert.

Und so stellt sich für uns einmal mehr die Frage, zu welchem energetischen Preis unsere Modelle Gewinne bei der Genauigkeit erzielen sollen. In Anbetracht begrenzter Energiequellen sollten wir, wie es Tesla zeitlebens getan hat, wohl effizientere Technologien priorisieren. Bemühungen sind dringend erforderlich, unsere Forschungen zu einer natürlicheren künstlichen Intelligenz und biologieorientierter Hardware mit geringerem Energieverbrauch zu fördern.