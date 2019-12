Warum Unternehmen wie Roche vermehrt auf Start-ups setzen

Weitere Industrieunternehmen aus der Region fördern ebenfalls Start-ups oder arbeiten in irgendeiner Form mit Jungfirmen zusammen. So beispielsweise der Industriezulieferer Dätwyler mit Sitz in Altdorf. Auf Anfrage teilt Dätwyler mit, in der Entwicklung von neuen Materialien, Technologien und Produkten auf Projektbasis in mehreren Ländern mit verschiedenen Start-ups zusammenzuarbeiten. «Eine eigentliche Förderung von Start-ups betreiben wir aber nicht.»

Anders bei Siemens. Vor drei Jahren hat der Grosskonzern mit Standort in Zug eigens für die Start-up-Förderung eine eigenständige Einheit gegründet. Für die ersten fünf Betriebsjahre stehe Next47 rund eine Milliarde Euro für die Start-up-Förderung zur Verfügung, heisst es auf Anfrage.

Zudem arbeite Siemens in zahlreichen Gebieten und in allen Weltregionen mit Start-ups zusammen. «Im Bereich der Gebäudetechnik in Zug haben wir uns im letzten Jahr verstärkt und mehrere Start-up-Firmen übernommen. Damit bauen wir unser digitales Portfolio gezielt aus», heisst es weiter.

Schindlers Start-up in Berlin Übernommen von Siemens Building Technologies wurden unter anderem die Start-up-Firmen Enlighted und Building Robots. Enlighted bietet eine IoT-Plattform (Internet of Things) für gewerbliche Immobilien an. Das Kernstück der Plattform sind intelligente Sensoren, die Daten sicher in die Cloud übertragen. Ausserdem verringert die Plattform den Energieverbrauch und ermöglicht Verbesserungen bei Raumnutzung und Umweltmanagement. «Diese Lösung können wir demnächst bei ersten Schweizer Kunden installieren», schreibt Siemens.

Building Robotics wiederum hat unter anderem die Workplace-App Comfy im Portfolio. Diese schafft eine interaktive Verbindung zwischen Menschen und Gebäuden und ermöglicht eine individuell anpassbare Arbeitsumgebung. Im neuen Campus in Zug sei Comfy seit kurzem bereits im Einsatz.

Über ein eigenes Förderprogramm für Start-ups verfügt auch der Lifthersteller Schindler in Ebikon. Dieser hat im März 2019 das Start-up BuildingMinds mit Sitz in Berlin gegründet. In Partnerschaft mit Microsoft entwickelt das Jungunternehmen eine Serviceplattform für die Immobilienbewirtschaftung aus einer Hand, womit das Management von Gebäuden verändert werden soll. BuildingMinds fungiert als eigenständiges Unternehmen innerhalb der Schindler Gruppe. (cg)