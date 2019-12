Wechsel bei Nielsen Schweiz in Root Sigrid Göttlich folgt auf Klaas Louis Springer.

Sigrid Göttlich.

(mim) Der Marktforscher Nielsen hat seine Geschäftsführung in der Schweiz neu besetzt. Sigrid Göttlich wird als Commercial Director die Vertriebsteams für die Handels- und Industriepartner in Österreich und der Schweiz leiten, heisst es in einer Mitteilung. Sie löst damit ab 1. Januar 2020 Klaas Louis Springer ab, der in die Niederlande zurückkehren wird. Der Hauptsitz von Nielsen Schweiz befindet sich in Root.