Metall Zug: Wechsel an der Spitze des Geschäftsbereichs Infection Control Mit der Ausgliederung des neuen Geschäftsbereichs Life Science Solutions schliesst die Geschäftssparte Infection Control von Metall Zug einen Teil der Strukturbereinigung ab. Raphael Bühlmann

Beat Spalinger. (Bild:PD)

Bei der Metall Zug Gruppe zieht sich Beat Spalinger, der bisherige CEO des Geschäftsbereichs Infection Control, aus der operativen Führung zurück. Als neuer CEO des Geschäftsbereichs Infection Control ist Dominik Arnold (46) ernannt worden. «Mit der Übergabe der operativen Verantwortung an Dominik Arnold fokussiert sich Beat Spalinger, der bisher in Doppelfunktion als Verwaltungsratspräsident und CEO der Belimed AG tätig war, auf die Funktion des Verwaltungsratspräsidenten der Belimed AG sowie als Mitglied des Verwaltungsrats der neu gegründeten Belimed Life Science AG», schreibt Metall Zug in einer Mitteilung vom Dienstag.

Dominik Arnold. (Bild: PD)

Die Metall Zug AG übernehme im Rahmen dieser Veränderungen ihre Minderheitsbeteiligung an der Belimed AG und halte damit wieder 100 Prozent der Belimed AG. «Mit der Ausgliederung des neuen Geschäftsbereichs Life Science Solutions schliesst der Geschäftsbereich Infection Control eine wichtige Phase der Strukturbereinigung ab», heisst es in der Mitteilung weiter. Beat Spalinger sei Ende 2014 von der Metall Zug Gruppe eingesetzt worden, um die über die Jahre historisch gewachsenen, komplexen und kostenintensiven Strukturen der Belimed Gruppe zu bereinigen und Belimed an die Anforderungen des Marktes anzupassen. Dominik Arnold werde am 1. Mai 2019 seine Funktion als CEO übernehmen. Er sei Biotechnologie-Ingenieur und habe einen Master in Business Administration.

Der zukünftige CEO und Leiter des neuen Geschäftsbereichs Life Science Solutions und der Belimed Life Science AG sei ebenfalls ernannt und werde seine Funktion am 1. Juli 2019 aufnehmen. «Sein Name wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden», schreibt Metall Zug.