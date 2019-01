Wechsel im Kreditgeschäft der CS Zentralschweiz Rolf Weltert gibt die Leitung des regionalen Hypotheken- und Finanzierungscenters ab. Sina Carmen Zemp folgt auf ihn. Sie kommt von der Valiant. Maurizio Minetti

Sina Carmen Zemp. (Bild: PD)

Sina Carmen Zemp übernimmt per 1. Februar 2019 die Leitung des Hypotheken- und Finanzierungscenters der Credit Suisse in der Region Zentralschweiz. Der bisherige Leiter, Rolf Weltert, bleibe der Region als Hypotheken- und Finanzierungsexperte erhalten, teil die Grossbank mit.

In ihrer neuen Funktion wird Sina Carmen Zemp für das Kreditgeschäft der Region Zentralschweiz verantwortlich sein und dabei sämtliche Aktivitäten in den sechs Kantonen Luzern, Zug, Schwyz, Uri, Ob- und Nidwalden koordinieren wie auch vertreten.

Sina Zemp, die im Entlebuch aufgewachsen ist, bringt laut Mitteilung über 15 Jahre Erfahrung im Bankgeschäft mit. In der letzten Dekade hat sie verschiedene Führungsfunktionen bei der Valiant Bank ausgeübt und war in der Entwicklung und Umsetzung strategischer Projekte tätig. Zuletzt hatte sie dort die Position als Leiterin der Geschäftsstelle Luzern inne und agierte gleichzeitig als stellvertretende Regionenleiterin Privat- und Geschäftskunden der Region Zentralschweiz. Ihr Nachfolger bei der Valiant in Luzern ist Gregor Schnider, der per 1. März 2019 übernehmen wird. Aktuell ist Schnider Leiter der Valiant-Geschäftsstelle Hochdorf.

Die Credit Suisse beschäftigt im Hypotheken- und Finanzierungsgeschäft der Region Zentralschweiz rund 20 Mitarbeitende und ist an den drei Standorten Luzern, Zug und Schwyz mit je einem Hypotheken- und Finanzierungscenter vertreten. Insgesamt beschäftigt die CS in der Zentralschweiz rund 380 Personen.