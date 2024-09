Wechselkurs Unter 96 Rappen: Der Euro fällt auf ein neues Rekordtief, was bisher keinen kümmerte – doch nun gibt's Widerspruch! Er fällt und fällt: der Eurokurs. Nun kommen erste Stimmen, die sagen: Das wird der Wirtschaft wehtun.

Exklusiv für Abonnenten

Der Euro wird immer schwächer, der Franken immer stärker. Oliver Menge

Tiefer, tiefer – und gleich nochmals tiefer: Ein Euro kostete zu Wochenbeginn nicht einmal mehr 96 Rappen. Damit ist die europäische Einheitswährung auf ein neues Rekordtief gefallen. Bis vor kurzem schien dieser Schwächeanfall noch niemanden zu kümmern.

Es wurde auf die Inflation verwiesen, die in der Eurozone weit höher sei als in der Schweiz. Dieser grosse Inflationsunterschied verschaffe der Schweizer Wirtschaft einen Vorteil, der die Euroschwäche ausgleiche – mindestens. Doch nach dem jüngsten Absinken des Euros kommt Widerspruch.

Thomas Stucki, Chief Investment Officer der St.Galler Kantonalbank, kennt das Argument natürlich auch, dass die Schweizer Wirtschaft mit dem starken Franken umgehen könne, weil sie vom Inflationsvorteil gegenüber dem Euro profitiere. Doch Stucki kontert in seinen «Investment Views» mit folgender Aussage: «Bei einer Devisenbewegung dieser Grössenordnung greift dieses Argument nicht mehr.»

Warum es doch ein Problem ist?

Und so begründet Stucki seine überraschende Aussage. Zunächst einmal beschreibt er die Grössenordnung. Seit Mitte Juni, als die Schweizerische Nationalbank (SNB) ihren Leitzins erhöhte, sei der Franken um 7 Prozent teurer geworden, wenn man den Kurs mit den Anteilen der Handelspartner gewichtet.

Das sei im historischen Vergleich nicht aussergewöhnlich, man sei solche Bewegungen bloss nicht gewohnt, weil die Nationalbank seit zehn Jahren den Frankenkurs steuere und stabilisiere. Doch davor habe sich der Franken beispielsweise nach der Finanzkrise von 2008 bis 2011 um 60 Prozent aufgewertet – der Eurokurs sank in dieser Zeit von 1.70 Franken auf bloss noch 1.05 Franken. «Dagegen ist die Aufwertung der letzten Wochen ein Lüftchen.»

Zum Problem werde die aktuelle Aufwertung dennoch, wie Stucki erklärt. Doch geschehe dies nicht von heute auf morgen. Stucki führt dafür zwei Argumente auf. Erstens sei die Auftragslage bei den meisten Unternehmen heute noch gut – und sie hätten andere Sorgen.

Die Lieferketten laufen noch nicht wieder reibungslos, es mangelt an Personal. Doch neue Aufträge kommen bereits heute langsamer rein, wie Stucki schreibt. Daher müssten die Unternehmen künftig auch wieder auf ihre Wettbewerbsfähigkeit achten – und damit auf den Eurokurs.

Zweitens sind die Unternehmen aktuell noch abgesichert gegen die Euroschwäche, schreibt Stucki. In den vergangenen Jahren hätten sie ihr Währungsmanagement ausgebaut und sich, so gut es geht, abgesichert. Doch diese Absicherungen werden in den nächsten Monaten auslaufen. Und danach wird der schwache Euro zum Problem.

Stucki schreibt: «Sollte der Eurokurs im Herbst, Winter und Frühling auf dem aktuellen Niveau oder noch tiefer sein, wird die Aufwertung des Frankens durchschlagen.» Die Wahrscheinlichkeit, dass dies geschieht, ist hoch.

«Dann wird der Ruf der Wirtschaft lauter werden.»

Und was macht die Schweizerische Nationalbank?

Dieser Ruf der Wirtschaft richtet sich an die Nationalbank. Wie sie reagieren wird, das sei die offene Frage, schreibt Stucki. Und er lässt sogleich eine Einschätzung folgen. Die SNB werde die Aufwertung zulassen, solange die Aufwertung des Frankens geordnet verlaufe und in einem überschaubaren Rahmen stattfinde.

Doch stellt sich natürlich sogleich die Frage, was die SNB noch als «geordnet» bewertet – und was nicht mehr. Stucki schreibt dazu: «Wo die SNB die Grenze zum Eingreifen sieht, wissen wir nicht.»

Warum ist der Euro eigentlich so schwach?

Der Hauptgrund für den schwachen Euro sei das mangelnde Vertrauen in die Eurozone, schreibt Stucki. Zwar könne die Einheitswährung kurzfristig etwas Rückenwind erhalten, weil die Europäische Zentralbank (EZB) wohl bald ihre Zinsen erhöhen werde. Doch werde der Euro belastet durch die Schuldenprobleme Italiens, die ein Thema bleiben würden – und zwar vor und nach den Wahlen Ende September.

Dabei werde es nicht viel helfen, dass die EZB ihre Bereitschaft erklärt hat, bei Bedarf italienische Anleihen in unbegrenztem Ausmass zu kaufen. Denn diese Bereitschaft sei: «Das Eingeständnis, dass das Konstrukt der Eurozone instabil ist, solange die strukturellen Unterschiede zwischen den Euroländern so gross sind.»

Damit kommen nun kritische Stimmen zur aktuellen Frankenstärke auf. Doch im Allgemeinen scheint die Wirtschaft noch sehr gelassen auf die Aufwertung zu reagieren. Wie die Reaktionen letzte Woche ausfielen, als der Euro noch knapp mehr als 96 Rappen kostete, zeigt im Folgenden ein Text, der bereits letzte Woche erschienen ist.

Vor rund eineinhalb Jahren hat die Schweizerische Nationalbank noch rund 100 Milliarden in ihren Kampf gegen die Aufwertung des Frankens reingebuttert. Damals war ein Euro noch 1.05 Franken wert. Jetzt, da der Euro nur noch 96 Rappen kostet, tut sie nichts dergleichen – im Gegenteil: Sie schaut nicht nur tatenlos zu, sondern signalisiert gar, dass eine Frankenaufwertung ihr durchaus genehm sei – weil sich damit die Inflation bekämpfen lässt.

Die Nationalbank (SNB) ist nicht die Einzige, die schweigt. Es ist ganz grundsätzlich verdächtig still im Schweizer Lande. Panik ist nicht auszumachen, laute Kritik am Kurs der SNB nicht zu hören. Zu den wenigen Ausnahmen gehört Bahnunternehmer Peter Spuhler. Im «Bilanz»-Talk attackierte er den SNB-Lenker Thomas Jordan und seine Mitstreiter nach der Zinserhöhung: «Ich weiss nicht, was die geraucht haben.»

Zu den wenigen Ausnahmen zählt auch Gewerkschaftschefökonom Daniel Lampart. «Mit grosser Sorge» beobachtet er die Erstarkung des Frankens. «Diese sei aber nicht überraschend, schliesslich habe die SNB nun die Bekämpfung der Teuerung zu ihrer einzigen Priorität erklärt.» Und dafür nehme sie die Aufwertung des Frankens nicht nur in Kauf, sondern erachtet diese gar als wünschenswert. Die Stille erklärt sich vor allem mit einer grossen Veränderung.

Die Inflation ist in die Eurozone zurückgekehrt. Aktuell ist sie dort viel höher als in der Schweiz. In der Eurozone lagen die Preise im Juli um 8,9 Prozent höher als im Vorjahr, so eine erste Schätzung von Eurostat. Das ist die höchste Inflationsrate, seit es den Euro gibt. In der Schweiz gingen die Preise im Jahresvergleich um vergleichsweise bescheidene 3,4 Prozent in die Höhe.

Dieser Inflationsunterschied bedeutet nichts anderes, als dass in der Eurozone die Produkte und Dienstleistungen gerade schneller teuer werden als in der Schweiz. Somit erhält in der Eurozone etwa die Industrie preislich einen Nachteil, die Schweizer Industrie einen Vorteil. Das Gleiche gilt für den Tourismus. Das Leben in der Eurozone wird teurer – jenes in der Schweiz zwar auch, aber weniger als in der Eurozone, womit die Schweiz preislich attraktiver wird.

Es gibt also zwei Effekte. Der schwächere Euro hilft der Eurozone-Industrie im Wettbewerb mit der Schweizer Konkurrenz – die höhere Inflation in der Eurozone schadet ihr. Diese beiden Effekte müssen miteinander verrechnet werden. Tut man dies, dann ist der Franken noch immer nicht sehr hoch bewertet – auch nicht nach der jüngsten Aufwertung. Manche Ökonomen halten den Franken gar für unterbewertet.

SNB-Chef Thomas Jordan lässt sich hier nicht in die Karten schauen, Expertinnen und Experten können also nur rätseln. Gemäss Rudolf Minsch von Economiesuisse ist heute ein Eurowert von 96 bis 97 Rappen für die hiesige Wirtschaft verkraftbar. Swiss-Life-Chefökonom Marc Brütsch wiederum beziffert den «fairen Wert» gemäss seinem Kaufkraftparitätsmodell gar bei 83 Rappen:

Zum #EURCHF Wechselkurs: Ja, der #Franken hat erheblich aufgewertet. Er bleibt aber gemäss gewissen Modellen unterbewertet. Der faire Wert im Kaufkraftparität-Modell basierend auf Produzentenpreisen wäre bei 0.83. Frage bleibt, wieviel Aufwertung #SNB zulässt pic.twitter.com/6zumKNKsqW — Marc Brütsch (@MarcBruetsch) August 16, 2022

Entscheidend, so der Tenor aus der Ökonomenzunft, sei ohnehin weniger der absolute Frankenwert als vielmehr das «Tempo» bei der Wechselkursverschiebung, wobei schnelle, schockartige Auf- und Abwertungen jeweils schmerzhafter sind als langsame, kalkulierbare.

Die neueste Euroabwertung von 1.05 Franken auf 96 Rappen innert zweier Monate sei doch ziemlich schnell erfolgt, betont UBS-Chefökonom Daniel Kalt. Sollte sich der Franken nochmals so rapide aufwerten, dann würde die Nationalbank wohl eingreifen.

Die eindrückliche Verschiebung im Kursverhältnis zwischen Franken und Euro ist diesmal nicht auf die Frankenstärke, sondern vor allem auf die Euroschwäche zurückzuführen. Expertinnen und Experten erkennen mehrere Ursachen für die Abwertung:

Da sind zum einen die Rezessionsängste im Euroraum, die Zinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank (EZB) – und dann war wohl auch die Regierungskrise in Italien mit dem Rücktritt von Mario Draghi dem Vertrauen in die europäische Gemeinschaftswährung alles andere als zuträglich.

«Unsere Unternehmen haben in den letzten Jahren ihre Effizienz stetig gesteigert, doch irgendwann ist der Zeitpunkt erreicht, an dem sie das nicht noch mehr können» – diese Warnung kam vom Industrieverband Swissmechanic im Frühling, als der Euro noch einen Franken kostete.

Inzwischen sind vielen Herausforderungen hinzu gekommen. Da sind die steigenden Energie- und Rohstoffpreise, die stotternden Lieferketten, die fehlenden Chips, der Fachkräftemangel, die drohende Gas- und Strommangellage sowie die geopolitischen Unsicherheiten. Angesichts dieses Sorgenberges ist das Wechselkursproblem zweitrangig, wie UBS-Chefökonom Kalt betont.

Beim Industrieverband Swissmem freilich sieht man das nicht ganz so locker: Die Abschwächung des Euros schmerze alle Firmen, wenn auch nicht alle gleich stark, sagt Verbandsdirektor Stefan Brupbacher. «Die Margen sind stark unter Druck.» Immerhin: Gegenüber dem Dollar, der zweitwichtigsten Währung für die Exportindustrie, hat sich der Franken nicht derart aufgewertet.

In der Branche gehen die Meinungen auseinander. Vom Verband Hotelleriesuisse sind gar keine besorgten Worte zu hören. Präsident Andreas Züllig: «Ich schätze die Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer Tourismus weiterhin als sehr intakt ein.» Seinen Optimismus begründet Züllig mit der Fitnesskur, der sich die Branche unterzogen hat nach der Aufhebung des Euromindestkurses.

Deren Wirksamkeit sei 2019 unter Beweis gestellt worden, als es mit fast 40 Millionen Übernachtungen einen neuen Rekord gab. Zudem stimmt ihn der Blick auf die europäische Konkurrenz zuversichtlich, da diese mit einer viel höheren Inflation zu kämpfen habe. Züllig sagt dazu: «Der reine Blick auf den Eurokurs verkennt die Tatsache, dass die Preise im Ausland viel stärker steigen.»

Der Verband Gastrosuisse sieht die Dinge nicht ganz so entspannt. Präsident Casimir Platzer befürchtet, dass mit dem schwachen Euro gerade ein weiteres Problem hinzu kommt, auf das die Branche getrost hätte verzichten können. Denn davon gebe es beileibe keinen Mangel, gerade mit Blick auf den kommenden Winter. Es werde bestimmt wieder eine neue Infektionswelle geben, der Mangel an Fachkräften gross sein, und ab der zweiten Winterhälfte könnte es an Energie fehlen, betont Platzer:

«Wenn dann der Euro womöglich noch auf die Marke von 90 Rappen zusteuert – dann haben wir endgültig ein Problem, insbesondere in Grenznähe und in Tourismusregionen.»

Wegen der Pandemie war der stationäre Einkaufstourismus eingeschränkt, der Gang über die Grenze nicht mehr so einfach. Das Marktforschungsinstitut GfK, das jährlich einen Bericht zum Detailhandel publiziert, geht davon aus, dass die Branche heuer «wieder mit kräftigen Kaufkraftabflüssen im grenznahen Ausland konfrontiert sein wird».

Doch die Branche selbst zeigt sich trotz des Eurotauchers relativ entspannt. «Wir sind in einer ganz anderen Situation als 2015, als damals die Kaufkraft extrem aufgewertet wurde», sagt Dagmar Jenni, die Geschäftsführerin des Detailhandelsverbands Swiss Retail Federation.

«Beim Food stellen wir grundsätzlich gar einen Rückgang beim Einkaufstourismus fest.»

Diesen begründet Jenni zum einen mit den Preisen, die im Detailhandel in der Schweiz deutlich weniger stark gewachsen sind als die Teuerung des gesamten Konsums, sowie mit der hohen Inflation in den benachbarten Staaten, zum anderen mit den hohen Benzinpreisen. «Die Fahrt ins Ausland lohnt sich nur noch bei markant tieferen Preisen», betont Jenni.

Anders ist die Situation in gewissen online-affinen Non-Food-Bereichen. Dort steigt der Auslandsabsatz an. Doch noch ist unklar, weshalb, wie Jenni anfügt. Gut möglich, dass der erhöhte Absatz mit den Ferien im Ausland zu erklären sei. «Wer Ferien im Ausland macht, kauft dort auch ein – für sich selbst, aber auch Mitbringsel für Daheimgebliebene.» Das sei noch kein Grund für Panik, sagt Jenni. «Wir werden die weitere Entwicklung aber genau beobachten.»