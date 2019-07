Kommentar Weitsichtige Strategie der Milchproduzenten Wirtschaftsredaktor Raphael Bühlmann über die Neuausrichtung des Milchverarbeiters Hochdorf. Raphael Bühlmann

Warum verarbeitet in der Schweiz ein Betrieb an einem bestimmten Standort Milch? Das ist eine Frage der Perspektive. Fragt man Aktionäre, heisst es: Da, wo sich Produkte mit der grösstmöglichen Wertschöpfung herstellen lassen. Anders tönt es wohl bei Rohstofflieferanten: Sie wollen primär ihren Absatz gesichert wissen. Zielkonflikte sind vorprogrammiert.

Spannend wird es, wenn es sich bei Lieferanten und Aktionären um ein und dieselbe Gruppe handelt – wie beim Milchverarbeiter Hochdorf. Die Milchbauern sind gleichzeitig dessen grösste Aktionäre. Wegen der schwierigen Situation bei der Molkerei dürfen derzeit nur noch betriebswirtschaftliche Überlegungen eine Rolle spielen. Doch genau das schien mit dem Wechsel im Verwaltungsrat und dem damit gestiegenen Einfluss der Zentralschweizer Milchproduzenten (ZMP) stärker in Frage gestellt.

Zu Unrecht. Mit der jetzt offengelegten neuen Strategie schärft das Hochdorf-Aufsichtsgremium den wirtschaftlichen Fokus und scheut sich auch nicht vor schwierigen Entscheidungen. So werden auch geringere Kapazitäten in der Überschussverwertung für milchreiche Monate im Frühling in Kauf genommen. Für die Milchbauern kann das volatilere Preise bedeuten. Diese scheinen sie jedoch zugunsten einer nachhaltigen Entwicklung bei Hochdorf in Kauf zu nehmen. Eine Weitsicht, welche die ZMP bereits bei Emmi mehrfach an den Tag gelegt haben und die schliesslich für den Erfolg der heutigen ­Nummer 1 im Schweizer Milchmarkt mitentscheidend war.