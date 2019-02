Wellkarton ist ein gefragter Stoff Stefan Borkert

Papierindustrie Model ist gewachsen. Von der Strategie her, sieht Geschäftsführer und Verwaltungsratspräsident Daniel Model das Wachstum selbst zwar nicht als oberstes Ziel. «Wir wollen fit werden für die Industrie 4.0, für die digitale Welt», gibt er den Kurs vor. Allerdings soll das Geschäft rentabel bleiben. Dabei gilt es einige Hürden zu nehmen. In Tschechien sei der Arbeitsmarkt ausgetrocknet. In Deutschland kämen die Verbesserungsbemühen nicht so schnell voran wie geplant. In Weinfelden müsse die überlastete Kläranlage angepasst werden. Und in Niedergösgen stünden Investitionen in Millionenhöhe an. Dennoch ist der Model-Chef überzeugt, dieses Jahr ein Wachstum von fünf bis sechs Prozent zu erzielen.

Die Model-Gruppe ist vor allem auf dem Gebiet von Verpackungen aus Voll- und Wellkarton tätig. Sie erzielte 2018 einen konsolidierten Gruppenumsatz von 991 Millionen Franken. Das entspricht im Vergleich zu 2017 einem Zuwachs von acht Prozent. Erwirtschaftet wurde der Umsatz von 4320 Mitarbeitern. In der Schweiz arbeiten 917 Angestellte. Als Gründe für das Wachstum nannte Model Preissteigerungen aufgrund der markanten Verteuerung des Hauptrohstoffes Papier, Währungseffekte und das Wachstum sämtlicher Ländermärkte, in denen die Model-Gruppe tätig ist. Investiert worden seien 2018 immerhin 54 Millionen Franken. Das Geld wurde in erster Linie für Vorhaben zur Steigerung der Qualität und Produktivität eingesetzt.

Für 2019 seien 65 Millionen Franken für Investitionen budgetiert, so Model. Die Model-Gruppe habe an ihren 15 Produktionsstandorten in der Schweiz, Deutschland, Polen, Tschechien und Kroatien rund 1,4 Milliarden Quadratmeter Wellkartonverpackungen oder Wellkartonbögen und 400000 Tonnen Wellkartonpapier und mehr als 21000 Tonnen Vollkartonverpackungen hergestellt.