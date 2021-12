Geldwäscherei Wie die Mafia die niederländischen Institutionen bedroht – und warum die Schweiz zu wenig unternimmt Die kaltblütigen Zeugenmorde im Mocro-Prozess haben die Öffentlichkeit wachgerüttelt. Aber die Risiken und Gefahren der Geldwäscherei werden in der Schweizer immer noch unterschätzt.

Blumen am Tatort, an dem der Journalist Peter de Vries im Juli erschossen wurde. Keystone

«Alle sind ungenügend, aber einige sind es noch mehr als andere», sagt der scheidende FATF-Sekretär David Lewis (Financial Action Task Force) über die Bemühungen der Länder, die Spur des organisierten Verbrechens im Finanzsystem nachzuverfolgen.

Die 1989 im Rahmen der OECD gegründete Organisation, die für die Setzung globaler Standards in der Bekämpfung der Geldwäsche kämpft, steht mitten im Dilemma ihrer Mitgliedsländer, die eigenen Schwächen öffentlich einzugestehen und die Jagd nach dem kriminellen Geld gemeinsam anzugehen.

Die Niederlande - ein «Drugsland»

In den Niederlanden weiss man inzwischen, dass die kriminellen Organisationen keine Zeit verlieren, um sich in klandestiner Weise im Rechtsstaat einzunisten und dessen Institutionen Schritt für Schritt auszuhöhlen.

Die Ermordung des Kriminalreporters Peter Rudolf de Vries am 6. Juli dieses Jahres auf offener Strasse in Amsterdam war nur der letzte spektakuläre Schlag in einem Direktkampf, den sich die marokkanisch-niederländische Kokain-Mafia und die Justizbehörden liefern.

Die Niederlande als Drogen-Hotspot

Der laufende Gerichtsprozess gegen den Chef der sogenannten Mocro-Mafia hat in den Jahren davor schon den Rechtsvertreter des Kronzeugen und dessen Bruder das Leben gekostet. Und damit wird ein viel grösseres Problem erst allmählich für eine breitere Öffentlichkeit sichtbar, konstatiert Pieter Tops, der an der Polizeiakademie in Leiden über die organisierte Kriminalität forscht. 2020 hat Tops mit dem Journalisten Jan Tromp ein Buch unter dem Titel «Nederland, Drugsland» veröffentlicht.

Mit dem Buch schlagen die beiden Alarm. Sie zeigen die Niederlande als Hotspot in der Herstellung synthetischer Drogen und sie legen den Finger auf die grossen Häfen in Rotterdam und Antwerpen, wo jährlich Zehntausende von Kilos Kokain beschlagnahmt werden. Das Hauptproblem für die Niederlande seien aber nicht die Drogen an sich, sondern der damit verbundene enorme Geldfluss, der die Gesellschaft zu zersetzen drohe.

Unverständliche Prioritätenliste der Grossbankmanager

Die schlimmen Vorgänge im Zusammenhang mit dem Mocro-Prozess haben die Politik aufgeweckt, sagt Hennie Verbeek-Kusters, die Leiterin der Anti-Geldwäschebehörde im Interview. «Unsere beiden grössten Banken ING und ABN Amro haben in den vergangen Jahren Strafen in der Höhe von Hunderten von Millionen Euro bezahlt, weil sie der Geldwäschereiabwehr keine Priorität eingeräumt hatten», betont sie.

Sie könne nicht verstehe, weshalb seinerzeit zuständigen Chefs der beiden Banken die Gelwäscheprävention nicht zuoberst auf ihre Prioritätenliste gesetzt haben. Und damit meint sie offensichtlich auch den aktuellen UBS-Chef Ralph Hamers, der vor seinem Wechsel in die Schweiz als CEO von ING tätig war.

Die niederländische Straverfolgungsbehörde hat im zurückliegenden Jahr die Untersuchung gegen Hamers neu aufgerollt. «Das passiert nicht zuletzt deshalb, weil die Bevölkerung das so will. Wir führen eine intensive Debatte über die Verantwortung der Spitzenmanager», sagt Hennie Verbeek-Kusters.

Die Schweiz hechelt dem Minimalstandard hinterher

Derweil tut sich die Schweiz immer noch schwer damit, die auch im eigenen Land beobachtbare, Ausbreitung der organisierten Kriminalität als ernsthafte Gefahr anzuerkennen.

Zurzeit befindet sich die Verordnung zum neuen Geldwäschereigesetz in der öffentlichen Anhörung. Das Gesetz entspricht nur knapp dem internationalen Minimalstandard und nimmt erstmals auch die Rechtsanwälte in die Meldepflicht. Für Hennie Verbeek-Kusters, Leiterin der niederländischen Anti-Geldwäschereibehörde, ist das eine Selbstverständlichkeit, denn Rechtsanwälte spielen «eine zentrale Rolle im System». Soweit ist die Schweiz nicht.