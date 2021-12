Aussichten Wie eine nachhaltige Kultur für die Digitalwirtschaft gedeihen könnte Heute werden Einhörner von Wagniskapitalgebern oft noch belohnt, Service-Public-Pfeiler zu disruptieren. Vielleicht sollten wir aber besser Zebras unterstützen, die eine Frischzellenkur dieser Tragpfeiler ermöglichen.

Edy Portmann.

Unsere Technologie- und Wagniskapitalkultur, die uns Google & Co. bescherte, ist marode. Laut der Trustee Baroness Martha Lane-Fox ist das Problem dieser Kultur, dass «sehr reiche weisse Männer» ihr Geld an andere «sehr reiche weisse Männer» überweisen, die sich zudem in einem eng konzentrierten Gebiet der Welt befinden, nämlich dem Silicon Valley.

Das Valley zieht ihr gemäss nun aber nicht nur Quantität der Qualität, sondern auch Konsum der Innovation, lukrative Strategien für Geschäftsausstiege einem nachhaltigen Wachstum und Aktionärsgier vor Wohlstand für alle vor. Und so jagen in der aktuellen Digitalisierung noch viel zu viele Wagniskapitalgeber angeblichen «Unicorns» nach. Solche «Einhörner» sind Unternehmen, die auf «Disruption» setzen, anstatt auf das Bestehende zu bauen, dieses zu renovieren, zu entwickeln und zu verbinden.

Diese Haltung steht heute oftmals diametral zu den Werten unserer Willensnation. Es steht dabei wesentlich mehr auf dem Spiel als Geld, denn es geht auch darum, dass die Profitgier der Wagniskapitalgeber Zivilgesellschaften austrocknen kann. Wenn Aktionärsgewinne über gemeinsamen Wohlstand stehen, dann sind unsere westlichen Demokratien in Gefahr. Die Geschäftsmodelle der Einhörner bestärken oft Verhaltensweisen, die auch das politische Geschehen betreffen können: So hat Facebook bereits mehrmals nachweislich politische Falschmeldungen verbreitet und Uber unterstützte dubiose politische Agenden, was eine Kultur förderte, in der Vorschriften umgangen wurden. Ein neuer Ansatz wäre eine neue (Digital-)Wirtschaftskultur zu schaffen, die unsere Vielfalt, Diversität, Komplexität auf natürlichere Weise abbildet.

Die Gründerinnen von «Zebras Unite», einer Genossenschaft, die aus unserer Kultur und Gesellschaft, also mit unserem Kapital eine nachhaltigere Digitalwirtschaft schaffen möchte, stellen den Einhörner Zebras entgegen. Laut ihnen ist die Entwicklung von Alternativen zu den «Winner-takes-it-all»-Geschäftsmodellen zu einer moralischen Herausforderung unserer Zeit geworden. Zebra-Modelle streben neben einem Gleichgewicht von Profit und Zweck auch nach einer Harmonie der Einwohner in ihrer Gesellschaft und mit ihrer Umwelt. Solche Unternehmen, die eine gerechtere und verantwortungsbewusstere Gesellschaft anstreben, sollten uns zuhören, uns helfen und unsere Digitalwirtschaft auf die richtigen, nachhaltigen Bahnen bringen.

Im Gegensatz zu den Einhörnern gibt es Zebras wirklich. Und diese sind sowohl schwarz als auch weiss; was so viel heissen soll, als dass sie «sowohl profitabel sein und trotzdem für eine bessere Gesellschaft sorgen können», weil sie laut Zebras Unite nicht das eine für das andere opfern: «Zebras arbeiten miteinander, indem sie sich in Gruppen zusammenschliessen, schützen und sich gegenseitig erhalten. Ihr individueller Input führt zu einem stärkeren kollektiven Output». So wie die Relativitätstheorie begann, unsere Vorstellungen von binären Ereignissen in Frage zu stellen, genauso sollten Zebraunternehmen die Profitgier, oder den Wunsch ein Einhorn zu werden, in Frage stellen. Zebras sollten profitabel sein, unsere (gesellschaftlichen) Probleme nachhaltig lösen und zugleich Sozialsysteme reparieren.

Stellen Sie sich Institutionen wie den Journalismus, die Bildung, das Gesundheitswesen, die Regierung, den Sektor gemeinnütziger Organisationen und Wohlfahrtsverbände als Pfeiler vor, auf denen unsere Demokratie ruht. Heute werden Einhörner von Wagniskapitalgebern oft noch belohnt, diese Service-Public-Pfeiler zu disruptieren. Vielleicht sollten wir aber besser Zebras unterstützen, die eine Frischzellenkur dieser Tragpfeiler ermöglichen. Doch Zebras entstehen nicht zufällig. Wir sollten daher dringend eine digitale Service-Public-Infrastruktur schaffen, die solche Unternehmen gezielt fördert.