Wie Gegensätze einander ergänzen können

Auch 100 Jahre nach dem Aufkommen der Quantenmechanik, so schreibt der Asienjournalist Jan Krikke, suchen Physiker immer noch nach geeigneten Wegen, um die Relativitätstheorie in die Quantentheorie zu integrieren.

Nikola Tesla, der geniale Ingenieur, von dem ich im Juli schrieb, konnte sich nie mit der Quantentheorie anfreunden. Er entwickelte eine Theorie des «Äthers», eines elektromagnetischen Felds sowie Mediums für die Ausbreitung von Licht. «Materie rührt aus einer Primärsubstanz und füllt unseren Raum mit leuchtendem Äther, auf den eine lebensspendende Kraft einwirkt, und dadurch», so schrieb er, «einen nie endenden Zyklus aller Dinge und Phänomene ins Leben ruft.» Mit dieser Ansicht kam er, nach Krikke, einer taoistischen Sicht der Natur nahe.

Anders als unsere westliche Sicht von richtig (in der Digitaltechnologie mit 1 codiert) und falsch (0) ruht die asiatische Philosophie des «Tao» (Chinesisch für Weg) eher in assoziativen als analytischen Prinzipien. Im Zentrum der Philosophie des Weges steht ein Universum voller Kontraste, aber auch eines von sich ergänzenden Kräften: «Yin-Yang». Das Zusammenspiel der Kräfte beschreibt auch den Ursprung des Lebens. Das Wort «Qì» (Äther) bezeichnet hierbei die latente Spannung zwischen Yin (positiv) und Yang (negativ); aus gutem Grund enthält das chinesische Wort für Elektrizität das Zeichen Qi. Wo immer Kontraste sich treffen, da ist auch Qi, als (elektrische) Spannung etwa zwischen Magneten oder Mann und Frau, nicht weit. Gegensätze widersprechen sich nicht, sie ergänzen einander.

In den ersten Tagen der Telekommunikation, die Tesla mitprägte, nahmen die Physiker und Ingenieure, die unsere Natur decodieren und mit diesem Code (weiter)arbeiten, noch an, dass Radiowellen für die Ausbreitung von Licht durch ein unsichtbares Medium, sprich den Äther reisen. Doch alle Versuche, diesen zu messen, blieben erfolglos. Albert Einstein wies darauf hin, dass die Relativitätstheorie Äther nicht voraussetzt, dessen Existenz aber auch nicht ausschliesst: «Den Äther zu leugnen, bedeutet, anzunehmen, dass der leere Raum keinerlei physikalische Eigenschaften hat.» Über die Jahre wurde die Annahme über dessen Existenz aber immer mehr aus der Theorie verbannt.

Die Physiker konstruierten mit der Zeit immer neuere Theorien, die in der Relativitätstheorie und der Quantentheorie fussen. Sie entdeckten Wurm- und schwarze Löcher, dunkle Materie, die Stringtheorie und andere Modelle, die laut Krikke aber immer weiter weg von der Natur führten. Ihre jüngsten «Entdeckungen» sind heute unsere ingenieursmässige Anwendung ihrer Theorien auf die Informatik, etwa auch, um damit Quantencomputer zu bauen. Der Mix ihrer theoretischen Modelle mit künstlicher Intelligenz führt heute jedoch dazu, dass unsere Maschinen nicht in der Lage sind, natürliche Intelligenz, Argumentation, Sprachverständnis, Fairness, Kausalität oder Kohärenz zu repräsentieren sowie zu simulieren.

Das Yin-Yang-Symbol vermag nicht nur die Relativitätstheorie, sondern auch die Quantenmechanik zu veranschaulichen, weswegen die asiatische Naturphilosophie mit diesem natürlichen Modell möglicherweise einen Vorteil hat. Wir sollten uns auch für den Bau künstlicher Intelligenz fragen, wie wir die Natur in diese integrieren. Könnte das aktuelle Weltgeschehen ein Weckruf sein, damit wir aus unseren konstruktivistischen Allmachtsfantasien erwachen? Es ist nicht nur unsere Gesellschaft, die zerbrechlich und jenseits von theoretischer Physik, reduktionistischer Informatik und Ingenieurwissenschaft beschädigt scheint; es ist eine Tatsache, dass die zweiwertige Logik (von 0 und 1) des Westens uns nur im Ansatz helfen kann, die Natur zu erfassen. «Wenn du das Universum verstehen willst», so Nikola Tesla, «denke in den Begriffen Energie, Frequenz und Schwingung.»