Kolumne Wie man ohne zu bezahlen aus dem Parkhaus kommt Fintech-Veranstaltungen können inspirierend sein. Manchmal kollidieren sie aber mit der Realität. Maurizio Minetti

Ich werde jetzt zwei Geschichten erzählen. Die erste geht so: Ein Mann geht nach Zug an eine Konferenz über die Zukunft der Finanzindustrie. Es sind vor allem Banker da. Man kennt sich, schüttelt sich die Hände, flucht leise über die steigenden Regulierungskosten. Es stehen Gipfeli parat, obwohl es schon 13 Uhr ist. Der Mann trinkt Kaffee und unterhält sich auf Deutsch und Englisch. Alle tragen einen Anzug, manche auch eine Krawatte. Eine Frau ist auch dabei.

Der erste Speaker erzählt, wie Roboter die Vermögensverwaltung revolutionieren werden. Das Publikum nickt ehrfürchtig. Der zweite Speaker sagt, der Zahlungsverkehr werde gerade neu erfunden. Twint sei nur der Anfang. Apple, Samsung – jetzt kommen sie alle, das wird ein Massaker. Digitales Bezahlen ist die Zukunft. Das Publikum nickt ehrfürchtig. In der Pause gibt es Kaffee. Der Mann fachsimpelt über die Blockchain.

Nach der Pause erzählt die dritte Speakerin, wie Fintech-Start-ups in England den dortigen Banken gerade das Wasser abgraben. Filialen wird es bald nicht mehr geben. Bargeld ist tot. Das Publikum nickt ehrfürchtig. Sie macht einen Witz über die männerlastige Finanzbranche. Die Männer kichern.

Zum Schluss tritt ein ausländischer Speaker auf. Er erklärt dem Schweizer Publikum, wie seine finnische Bank gerade ein Zahlungssystem erfunden hat, das auf künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen basiert. Das Publikum nickt etwas müde, aber immer noch ehrfürchtig. Der Konferenzleiter schliesst die Veranstaltung mit den Worten, man habe einiges gehört, das man für die eigene Strategie vielleicht anwenden könnte.

Die zweite Geschichte geht so: Ein Mann geht nach einer Veranstaltung in Zug in ein Parkhaus. Die Art der Veranstaltung spielt keine Rolle, sagen wir … eine Art Konferenz. Er nimmt das Ticket aus seinem Portemonnaie und schiebt es in den Schlitz der Parkhauskasse. Das Display zeigt 14 Franken und 50 Rappen an. Der Mann will den Betrag bezahlen, indem er seine Debitkarte in den dafür vorgesehenen Schlitz schiebt. Er stellt fest, dass es den dafür vorgesehenen Schlitz nicht gibt. Er nimmt sein Handy aus der Hosentasche und öffnet die Twint-App. Er nickt ehrfürchtig und steckt das Handy wieder in die Hosentasche.

Aus dem Portemonnaie holt er sein ganzes Bargeld heraus: eine Zehnernote und einen Fünfliber. Er schiebt das Geld in die dafür vorgesehenen Schlitze. Die Parkhauskasse verweigert das Geld. Das Display zeigt an, man möge bitte den exakten Betrag bezahlen. Der Mann stellt fest, dass er das Geld nicht exakt hat. Er schaut verzweifelt nach rechts und nach links. Niemand nickt ehrfürchtig.

Der Mann erinnert sich an einen Telekomshop in der Nähe des Parkhauses. Er geht dorthin und fragt den Angestellten, ob er denn Geld wechseln könne. Widerwillig und nicht ehrfürchtig nickend wechselt der Telekomshop-Angestellte das Geld. Der Mann bedankt sich und geht zurück ins Parkhaus. Dort steht eine Frau. Die beiden fachsimpeln über Parkhaus­kassen und fluchen leise.

Der Mann nähert sich danach wieder der Parkhauskasse und schiebt sein Ticket rein. Das Display zeigt den Betrag 15.50 an. Der Mann flucht laut. Die Twint-App schaut er nicht mehr an. Er tippt auf den Notrufknopf an der Parkhauskasse und beschwert sich über das System als solches. Der Helfer sagt, der Mann möge bitte einfach mit dem Auto aus dem Parkhaus fahren, die Schranke werde sich öffnen, ohne dass er ein Ticket hineinschieben müsse. Der Mann verlässt das Parkhaus, ohne zu bezahlen.

Die Personen und die Handlungen der beiden Erzählungen sind frei erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Begebenheiten oder lebenden oder verstorbenen Personen wären rein zufällig.