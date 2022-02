Willisau Logistikchef der Competec-Gruppe geht per sofort Interimistisch übernimmt ein ehemaliger Schwyzer Banker die Leitung des Logistikgeschäfts.

Riet Steiger. Bild: PD

An der Logistikspitze der aargauisch-luzernischen Competec-Gruppe kommt es zu einem Wechsel. Riet Steiger, CEO der Competec Logistik AG und Mitglied der Unternehmensleitung der Competec-Gruppe, werde das Unternehmen per sofort verlassen, heisst es in einer Mitteilung. Demnach habe er sich entschieden, «nach der intensiven, von Corona geprägten Zeit» einen nächsten Entwicklungsschritt ausserhalb von Competec zu machen. Steiger hatte die Funktion kurz vor der Pandemie, im Oktober 2019, übernommen.

«Riet und sein Team haben in den letzten 24 Monaten enorme Volumina in der Logistik bearbeitet und dabei stets das Lieferversprechen, das wir unseren Kundinnen und Kunden machen, ins Zentrum gestellt. Hinzu gekommen sind die Erweiterung des Logistikzentrums und die Verdoppelung der Belegschaft im Verlauf der Pandemie. Für sein Engagement und diese Teamleistung danke ich ihm sehr», lässt sich Martin Lorenz, CEO der Competec-Gruppe, in der Mitteilung zitieren.

Lukas Camenzind. Bild: PD

Bis Competec eine Person für die Nachfolge von Riet Steiger gefunden hat, übernimmt der Übergangsmanager Lukas Camenzind den Posten. Der 47-jährige Schwyzer bringe über 20 Jahre Berufserfahrung als Führungskraft, Projektleiter, Trainer und Coach sowie als Gründer seines eigenen Beratungsunternehmens mit, so die Mitteilung. Laut seinem Linked-in-Profil hat Camenzind weder Logistik- noch E-Commerce-Erfahrung. Zuletzt war er Leiter Privat- und Firmenkundengeschäft bei der Schwyzer Kantonalbank. Davor arbeitete er bei Swiss Life, Credit Suisse und Valiant Bank.

Zur Competec-Gruppe gehört unter anderem der Onlinehändler Brack. Die Gruppe mit Logistikzentrum in Willisau beschäftigt insgesamt 1094 Mitarbeitende und hat 2021 einen Umsatz von rund 1,12 Milliarden Franken erzielt. (mim)