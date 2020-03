Luzerner Kantonalbank rechnet wegen Corona-Pandemie mit mehr Konkursen

FDP-Kantonsrat Patrick Hauser will in einer gestern eingereichten dringlichen Anfrage vom Regierungsrat wissen, wie der Kanton Luzern auf die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie vorbereitet ist und wie der Erhalt von Arbeitsplätzen branchenübergreifend gesichert werden kann. Denn viele Arbeitsplätze und KMU seien durch diese Situation akut gefährdet, so Hauser. Auch will Hauser wissen, wie sich der Regierungsrat beim Bund einsetzen könne, damit dieser zeitnahe «alle heute möglichen Instrumente» zu Gunsten der Wirtschaft einsetzt, oder zusätzliche einführt. Er verweist als Beispiel auf den Kanton Basel-Stadt, der am Mittwoch angekündigt hat, dass er ergänzende Massnahmen zur Sicherung der Liquidität von Unternehmen vorsieht. (cg)