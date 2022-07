Wirtschaft Knall am Paradeplatz? Credit-Suisse-Chef Thomas Gottstein steht laut Bericht vor dem Rücktritt Die renommierte Wirtschaftszeitung «Wall Street Journal» schreibt, dass Credit-Suisse-Chef Thomas Gottstein bald seinen Rücktritt bekanntgeben wird.

CS-CEO Thomas Gottstein soll vor dem Rücktritt stehen. Ennio Leanza / AP

Am Mittwochmorgen will die Credit Suisse ihre Zahlen für das erste Halbjahr 2022 veröffentlichen. Dazu soll aber gemäss einem Bericht des «Wall Street Journals» noch eine wichtige Meldung kommen: CS-Chef Thomas Gottstein soll gehen. Die Bank könnte bereits am Mittwoch den Rücktritt ihres Chefs ankündigen. Ein Nachfolger stehe noch nicht fest.

Gegenüber der Nachrichtenagentur AWP wollte die Bank keine Stellung zu den Spekulationen beziehen. Noch vor ein paar Monaten hatte CS-Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann Gottstein verteidigt. Der 58-Jährige hätte die Bank in die richtige Spur führen sollen, sagte Lehmann in einem Interview. Gottstein leitet die Credit Suisse seit Februar 2020. Sein Vorgänger, Tidjane Thiam, musste wegen einer Beschattungsaffäre zurücktreten.

Insgesamt wurden oder werden 11 von 13 CS-Konzernleitungsmitglieder ausgewechselt. Dass bei diesem Köpferollen und angesichts der nicht enden wollenden Pleiten, Pech und Pannen bei der CS auch der oberste Chef kippen könnte, ist nicht abwegig. Letztlich ist er als CEO verantwortlich für die beiden Milliarden-Pleiten mit Archegos and Greensill Capital und die daraus folgenden roten Zahlen. (fan/rem)