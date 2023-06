Stellenabbau Kündigungen beschlossen: UBS entlässt gemäss Bericht über die Hälfte der CS-Mitarbeitenden Gemäss der Nachrichtenagentur Bloomberg will die UBS mehr als die Hälfte der CS-Mitarbeitenden entlassen.

Die UBS will gemäss Medienberichten massiv Stellen abbauen. Bild: Ennio Leanza / Keystone

Eine erste Abbaurunde soll gemäss Bloomberg-Bericht bereits im Juli stattfinden. Weitere sollen dann im September und Oktober folgen. Am meisten vom Stellenabbau betroffen seien die Standorte in London, New York und Asien. Rund 35’000 Personen sollen demnach ihren Job verlieren. Die Zahl der rund 120’000 Stellen der UBS und CS soll so um rund 30 Prozent reduziert werden. Die UBS wollte dies gegenüber Bloomberg nicht kommentieren.

UBS-CEO Sergio Ermotti hatte in der Vergangenheit schon mehrmals erwähnt, dass ein Stellenabbau nicht zu vermeiden wäre. Konkrete Zahlen nannte er aber nicht. Der Grossteil des Stellenabbaus solle durch Fluktuationen und Pensionierungen stattfinden.

Nach fast 167 Jahren ging die Geschichte der Credit Suisse am 13. Juni zu Ende. Sie wurde am Vortag von der Konkurrentin UBS notfallmässig übernommen. (fan)