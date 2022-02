Wirtschaft Komax und Schleuniger wollen fusionieren Die beiden Technologie-Unternehmen Komax und Schleuniger streben eine Quasi-Fusion an. Die Metall Zug AG bringt die Schleuniger-Gruppe in die Komax Holding AG ein, im Gegenzug erhält sie einen Viertel der Aktien.

Um ihre Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern und die Automatisierung der Kabelverarbeitung konsequent voranzutreiben, wollen die beiden Technologie-Unternehmen Komax und Schleuniger fusionieren.

Die Metall Zug AG bringt dazu ihren Geschäftsbereich Wire Processing, die Schleuniger Gruppe, in die Komax Holding AG ein und erhält im Gegenzug eine 25-prozentige Beteiligung an der Komax Holding AG. Das schreiben die beiden Unternehmen Komax und Metall Zug am Mittwochmorgen in separaten Mitteilungen.

«Der Zusammenschluss ermöglicht es uns, künftig auf all diese Trends angemessen reagieren zu können, damit wir unsere Wettbewerbsfähigkeit behalten», erläutert Matijas Meyer, CEO der Komax Gruppe mit Sitz in Dierikon. Bei einer Zustimmung der Generalversammlung am 13. April 2022 sollen im Rahmen einer Kapitalerhöhung rund 1,3 Millionen neue Aktien der Komax Holding AG geschaffen werden. Diese sollen im Austausch gegen die Schleuniger-Aktien der Metall Zug AG zugeteilt werden.