Versorgungssicherheit Also doch: Der Ständerat sagt Ja zum Rettungsschirm für die Strombranche Energieministerin Sommaruga nimmt die erste Hürde: Der Ständerat macht sich an die Arbeit.

Energieministerin Simonetta Sommaruga hat den ersten Schritt geschafft. Peter Schneider / KEYSTONE / keystone-sda.ch

Er sagte, was alle dachten: «Es ist keine Vorlage, die irgendjemandem Freude bereitet.» Dennoch forderte der St. Galler Mitte-Ständerat Benedikt Würth seine Ratskolleginnen und -Kollegen am Donnerstag auf, den Rettungsschirm für die Strombranche nicht an den Bundesrat zurückzuweisen. Und die kleine Kammer folgte ihm - lehnte mit 26 zu 18 Stimmen und 1 Enthaltung den Rückweisungsantrag von Ständerat Stefan Engler (Mitte) ab. Damit ist jetzt klar: Der Rettungsschirm wird gebaut, und das Parlament baut mit.

Damit wird nichts aus dem «Herausmogeln». Mit diesem Wort hat der Thurgauer SVP-Ständerat und Axpo-Verwaltungsrat Jakob Stark die Strategie der rückweisungsfreudigen Ständeräte umschrieben. Letztlich bedeute die, dass das Parlament nicht tätig werden und das unattraktive Geschäft dem Bundesrat mit dem Verweis auf «Notrecht» zuschanzen wolle. Denn das hätte gedroht, wären bei Zurückweisung die Stromunternehmen schon in diesem Winter in Liquiditätsengpässe geraten.Energieministerin Simonetta Sommaruga betonte denn auch mehrfach, den zeitkritischen Aspekt und ermahnte den Ständerat mehrfach, dass sich die Welt derzeit mitten in einer globalen Energiekrise befinde. «Aussergewöhnliche Zeiten erforderten aussergewöhnliche Vorlagen», sagte die Bundesrätin.

Nun stellt sich also auch das Parlament hinter den Regierungsplan: Demnach wird der Bund Stromunternehmen Darlehen im Wert von insgesamt bis zu 10 Milliarden Franken gewähren können, sollten diese aufgrund der verrücktspielenden Strompreise gegenüber der Börse in Liquiditätsnöte gelangen.