Aviatik Millionen-Auftrag für Zürcher Schlüssel-Konzern: Dormakaba liefert 450 Airport-Gates an norwegische Flughäfen Das Zürcher Unternehmen profitiert vom Trend, wonach Flughäfen die Bordkartenkontrolle den Passagieren selbst überlassen. Eine Entwicklung, die aufgrund des Personalmangels in der Luftfahrt an Bedeutung gewinnen dürfte.

Solche so genannten «Argus Air eGates» liefert Dormakaba schon bald nach Norwegen. zvg

Die Zürcher Firma Dormakaba - bekannt für ihre Schlüssel und Zutrittslösungen - hat einen Auftrag aus Norwegen erhalten. Die skandinavische Flughafenbetreiberin Avinor bestellt von Dormakaba 450 sogenannte «Argus Air eGates».

Diese erlauben es Passagieren, ihr Flugticket selber zu einzuscannen, sei es beim Boarding oder beim Eintritt in die Lounge. Der Vertrag mit einem Volumen im einstelligen Millionenbereich, der auch die Wartung der Geräte mit einschliesst, läuft über zehn Jahre.

5000 Gates bereits im Einsatz

Die elektronischen Gates mit Sensoren kommen an 44 staatlichen Flughäfen in Norwegen zum Einsatz, wo sie von bis zu 50 Millionen Passagieren im Jahr benutzt werden.

Laut Dormkaba-Sprecher Patrick Lehn sind weltweit 5000 derartige Gates in Betrieb, unter anderem an Flughäfen wie Frankfurt, Paris sowie München. «Damit gehören wir zu einem der führenden Anbieter im Markt.» Weitere Projekte für insgesamt sechs Flughäfen in Indien sowie jeweils eines in Kopenhagen und in Genf befänden sich gerade in der Umsetzung.

Aktueller Personalengpass könnte helfen

Aktuell dienen die Gates in erster Linie der Bordkartenkontrolle. «Wir arbeiten aber an Projekten, bei denen sie auch für die automatisierte Passkontrolle eingesetzt werden sollen», sagt Lehn.

Tatsächlich dürften derartige Gates weiter an Bedeutung gewinnen. Zwar sind Flughäfen schon länger darum bemüht, den Prozess vor der Abreise so weit wie möglich zu automatisieren. Doch die aktuellen Herausforderungen in der Aviatik nach der Pandemie dürften diese Entwicklung beschleunigen: «Gerade in der heutigen Zeit, wo es Personalknappheit an Flughäfen gibt, kann die Automatisierung unterstützen sowie die Prozesse vereinfachen», sagt Lehn. Kommt hinzu, dass das Scannen ohne Berührung in Pandemiezeiten ein weiterer Pluspunkt ist.

«Automatische Lösungen sind überfällig»

Verlegte seinen Wohnsitz von Singapur in die Schweiz: Seit Anfang Jahr ist Jim-Heng Lee neuer Chef von Dormakaba mit Hauptsitz in Rümlang ZH. zvg

So sagte Sabrina Soussan, die Dormakaba bis im Herbst leitete, im Interview mit CH Media in Bezug auf den Hygiene-Aspekt: «Digitale Schlüssel und Zutrittssysteme werden immer wichtiger - gerade in hoch sensiblen Bereichen wie Spitälern oder Flughäfen, wo viele Menschen verkehren. Hier sind automatische Lösungen überfällig.»

Nachfolger von Soussan ist Jim-Heng Lee aus Singapur, der seit 2014 im Konzern arbeitet. Für seine neue Aufgabe bei Dormakaba ist er in die Schweiz umgesiedelt.