Banken Darum sind die Credit-Suisse-Aktien auf ein neues Allzeittief gefallen Ist das aktuelle Rekordtief ein Signal für neue operative Probleme in der Bank?

Themenbild Credit Suisse in Oerlikon an der Andreasstrasse. Zürich, Oerlikon 07.11.2022. Bild: Andrea Zahler/CH Media

Die Aktien der Credit Suisse sind am Montag zwischenzeitlich unter drei Franken gefallen, was ein neues Allzeittief für die Aktien der gebeutelten Grossbank bedeutet. Es gibt leider eine Vielzahl von guten Gründen, weshalb die Aktien des 166-jährigen Kreditinstituts im bisherigen Jahresverlauf zwei Drittel ihres Wertes verloren haben und im Direktvergleich mit den grössten Banken in Westeuropa die mit Abstand schlechteste Figur abgeben.

Doch für den aktuellen Kurszerfall sind vor allem technische Gründe im Zusammenhang mit der laufenden Kapitalerhöhung ausschlaggebend. Bekanntlich haben die Credit-Suisse-Aktionäre auf der Generalversammlung vom 23. November die Ausgabe von insgesamt 2229 Millionen neuen Aktien beschlossen, wovon 1767 Millionen neue Titel den bisherigen Aktionären zum Preis von 2.52 Franken pro Papier angeboten werden. Pro alte Aktie erhalten die bestehenden Credit-Suisse-Aktionäre ein Anrecht, das sie zum Bezug neuer Titel ermächtigt. Gemäss den Bedingungen der Kapitalerhöhungen werden sieben Anrechte zum Bezug von zwei neuen Aktien benötigt.

Auf der Grundlage dieser Informationen konnte man am vergangenen Freitagabend nach Handelsschluss unter Hinzunahme des Schlusskurses von 3.32 Franken den theoretischen Wert ermitteln, den die Credit-Suisse-Aktie am Montagmorgen bei Eröffnung des Anrechtehandels an der Schweizer Börse unter dem Symbol CSGN1 hätte erreichen müssen: 3.14 Franken. Den Arithmetik-Freunden soll die entsprechende Formel nicht vorenthalten bleiben: (7 x 3.32 Franken + 2 x 2.52 Franken)/9 Aktien = Neuer Aktienkurs.

Doch theoretische Preise und reale Börsenkurse sind zwei verschiedene Dinge. Eine Stunde nach Handelsbeginn notierten die Credit-Suisse-Aktien am Montag bei 2.97 Franken – ein schreckliches Rekordtief.

Was war passiert? Scheinbar haben viele Credit-Suisse-Aktionäre ihre Bank bereits angewiesen, die Anrechte via Börse zu verkaufen, weil sie kein Geld in neue Credit-Suisse-Aktien mehr zu investieren bereit sind. Jedenfalls lag der Preis eines Anrechtes bereits zu Handelsbeginn am Montagmorgen schon bald einmal weit unter dem Wert, den er nach Adam Riese eigentlich hätte haben müssen. Dahinter steht die Mechanik, wie sie bei vielen grossen Kapitalerhöhungen zu beobachten ist: Der Preis des Anrechtes wird zum bestimmenden Faktor für den Aktienkurs.

Am Montagmorgen um 09.50 Uhr, rund zehn Minuten bevor die Credit-Suisse-Aktien ihr Rekordtief erreicht hatten, war der Preis der Anrechte bereits auf dem Tagestief von 0.13 Franken angelangt, was den nachfolgenden Kursverlauf der Aktien perfekt vorwegnahm. Die Formel dazu lautet: (7 x 0.13 Franken + 2 x 2.52 Franken)/2 = 2,975 Franken bzw. der zu erwartende Aktienkurs aufgrund des geltenden Anrechtspreises.

Natürlich hat die traurige Entwicklung der Credit-Suisse-Aktien primär fundamentale Ursachen, die in der schlechten Führung der Bank während vieler Jahre zu suchen sind. Aber es wäre verfehlt, die aktuelle Kursentwicklung rund um die Kapitalerhöhung als Zeichen für eine Verschlechterung der operativen Geschäfte von Credit Suisse zu interpretieren. Vielmehr scheint vielen Investoren kurz vor Jahresende der Appetit nicht nach neuen Credit-Suisse-Aktien zu stehen, zumal die Papiere in vielen Portfolios ohnehin schon die schlechteste Position im laufenden Jahr darstellen dürften. Der Anrechtshandel dauert übrigens bis zum 8. Dezember.