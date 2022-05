Davos live Selenski am WEF: «Warten Sie nicht, bis Russland chemische Waffen einsetzt» ++ Emir von Katar: «Wir werden wegen Fussball-WM massiv angefeindet» Tausende von Teilnehmenden und deren Entourage treffen nach und nach in Davos ein. Am heutigen Montag geht's dann offiziell los. Hier erfahren Sie bereits im Vorfeld alles Wichtige zum WEF.

Das WEF ist gestartet - erstmals im Frühsommer statt im Januar, ohne Russen und fast ohne Chinesen. In seiner Eröffnungsrede sagte WEF-Gründer Klaus Schwab, im Vordergrund der 400 Veranstaltungen in Davos stünden diese Woche: Erstens der Krieg in der Ukraine, zweitens der Klimawandel, drittens wirtschaftliche Probleme wie Inflation und Wachstumsschwäche.