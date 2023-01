In eigener Sache Die «Schweiz am Wochenende» wächst weiter: Die Zeitung «Schaffhauser Nachrichten» stösst zum Verbund Mit knapp einer Million Leserinnen und Lesern ist die «Schweiz am Wochenende» die reichweitenstärkste Zeitung der Schweiz. Ab April legt sie nochmals zu.

Die «Schaffhauser Nachrichten» und CH Media, zu der auch dieses Newsportal gehört, weiten ihre Zusammenarbeit aus. Per April werden die «Schaffhauser Nachrichten» Teil des «Schweiz am Wochenende»- Verbunds. Die Leserinnen und Leser in der Region Schaffhausen erhalten ab dann jeden Samstag den Mantelteil der «Schweiz am Wochenende» und werden damit von einer deutlich erweiterten Berichterstattung auch zu Kultur und den schönen Seiten des Lebens – im dritten Bund der Samstagsausgabe – profitieren.

Die «Schaffhauser Nachrichten», die zum Medienunternehmen Meier + Cie AG gehören, und CH Media kooperieren bereits seit vielen Jahren redaktionell. Die Regionalzeitung kann auf Berichte, Hintergründe und Analysen zu nationalen und internationalen Themen der Zentralredaktion von CH Media zurückgreifen. Durch die neue Kooperation ist die Eigenständigkeit der «Schaffhauser Nachrichten» nicht tangiert.

Die «Schweiz am Wochenende» festigt damit ihren Spitzenplatz als mit Abstand grösste Wochenendpublikation und reichweitenstärkste Zeitung der Schweiz mit knapp einer Million Leserinnen und Lesern. (pmü)