Luftraum-Sperre Die Skyguide-Panne ist peinlich, aber auch ein Warnsignal: Bei Cyberrisiken geht es um Leben und Tod Noch einmal ist die Schweiz mit einem blauen Auge davongekommen. Doch der fast fünfstündige Ausfall der Luftraumüberwachung wirft die Frage auf: Nehmen Unternehmen, Behörden und die Armee die Risiken ernst genug, welche unsere Abhängigkeit von kritischen Infrastrukturen mit sich bringen? Patrik Müller

Dunkle Wolken am Himmel: Eines der grössten Cyberrisiken ist ein Kollaps des Stromnetzes. Keystone

Man stelle sich vor, die Panne bei der Flugüberwachung Skyguide wäre während des Weltwirtschaftsforums in Davos passiert, wenn hohe Staatsgäste einfliegen. Oder am Tag der bevorstehenden Ukraine-Konferenz in Lugano. Die Blamage der Schweiz wäre total gewesen. Luftraumsperre wegen einer Computer-Panne!

Auch so ist der fast fünfstündige Totalausfall der Luftraumüberwachung peinlich genug. Fehler können passieren, aber sie dürfen keine derartigen Auswirkungen haben. Offenbar fehlt bei Skyguide gewissermassen das zweite Triebwerk, das verlässlich weiterläuft, wenn das erste ausfällt. Eine Untersuchung ist höchst dringlich.

Der Vorfall ist eine Warnung. Die Abhängigkeit von kritischen IT-Infrastrukturen nimmt zu. Jüngst funktionierten wegen einer Panne bei Postfinance die Geldautomaten, Twint und das E-Banking nicht mehr. Und als das Swisscom-Netz streikte, waren sogar die Notruf-Nummern blockiert.

Bei Pannen und erst recht bei Cyberattacken kann es um Leben und Tod gehen. Randsomware-Angriffe auf Spitäler sind nur ein Beispiel dafür. Verheerend könnte ein Ausfall des Elektrizitätsnetzes sein – ein Szenario, das mit der drohenden Stromlücke wahrscheinlicher geworden ist. Wer darauf hinweist, ist kein Panikmacher.

Der Fall Skyguide erinnert daran, dass Unternehmen, Behörden und die Armee die Cyberrisiken nicht ernst genug nehmen können. Gestern ist die Schweiz mit einem blauen Auge davongekommen.