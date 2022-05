Medien Fünfzehn Minuten Berühmtheit Mit polemischen Ausfällen gegen Studierende der Geisteswissenschaften hat die Basler Wirtschaftshistorikerin Andrea Franc für Schlagzeilen gesorgt. Was zeigt: Auch mit Nischenthemen lässt sich journalistisch punkten. Christian Mensch Drucken Teilen

Die Basler Wirtschaftshistorikerin Andrea Franc hat es diese Woche allen Widrigkeiten der modernen Medienlogik zum Trotz zu einer gewissen Berühmtheit gebracht. In einem ganzseitigen Interview in der «Neuen Zürcher Zeitung» hat sie sich zur Arbeitsmoral ihrer Studierenden geäussert.

Wären vorweg die allgegenwärtigen Algorithmen befragt worden, ob (a) das Medium mit (b) dieser Person und (c) diesem Thema in (d) dieser Aufmachung eine gute Quote erzielen kann, hätten die Autorinnen davon Abstand genommen: Ein Nischenthema, vorgetragen durch eine nicht prominente Person, wird in der Regel auch durch einen Schuss Polemik nicht zum Gassenhauer.

Doch Algorithmen bilden eben die Regel und nicht die Ausnahmen ab. Und so kommt es, dass auf den verschiedensten Medienkanälen darüber geredet wird, ob Frau Franc mit ihren pauschalisierenden Vorwürfen völlig daneben liegt oder ob sie nicht doch recht hat, dass es den (angehenden) Geisteswissenschaftern schlicht an Ehrgeiz fehlt, um etwas zu erreichen.

Darüber lässt sich wohl ebenso trefflich streiten wie über die Frage, ob die NZZ-Autorinnen sich nicht einfach zu Steigbügelhalterinnen hergegeben haben, um einer provokanten Position Raum zu geben, statt journalistisch richtig, kritisch nachzufragen. Man kann sich aber einfach darüber freuen, dass ein Medienbericht bewirkt, was seine vornehme Aufgabe ist: Die Befruchtung eines öffentlichen Diskurses.