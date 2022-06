Bildung Streit um neue KV-Lehre: Zürcher Banken blasen Widerstand ab – setzen aber auf eigenes Modell Die Ausbildung angehender Kaufleute ändert sich in einem Jahr grundlegend. Daran gibt es nichts mehr zu rütteln – auch die ehemals lautesten Kritiker haben eingeschwenkt.

Rund 13'000 Jugendliche entscheiden sich pro Jahr für eine kaufmännische Lehre. Keystone

Die beliebteste Berufslehre der Schweiz steht vor einem einschneidenden Umbau: Statt eine Geldflussrechnung im Fach Rechnungswesen zu erstellen oder einen Serienbrief in der Informatikstunde aufzusetzen, sind ab nächstem Jahr für angehende Kaufleute nicht mehr konkrete Unterrichtsfächer, sondern sogenannte Handlungskompetenzen massgebend. Das sind Lernziele wie «Handeln in agilen Arbeits- und Organisationsformen» oder «Interagieren in einem vernetzten Arbeitsumfeld».

Eine spürbare Veränderung erwartet die Lernenden in der beruflichen Grundbildung auch im Fremdsprachenunterricht: Künftig unterrichten Lehrerinnen und Lehrer den angehenden Kaufleuten nicht mehr in zwei regulären Fremdsprachen wie Englisch oder Französisch. Die Lernenden können die erste Fremdsprache weiterhin in diesem Modell wählen und erwerben «vertiefte mündliche und schriftliche Kompetenzen».

Bei der zweiten Sprache können sie wählen, ob sie diese in einer etwas weniger fordernden Unterrichtsform büffeln wollen, wo «die mündliche Kommunikation und der Erwerb kultureller Kompetenzen im Zentrum» steht. Dies dürfte insbesondere Schülerinnen und Schüler freuen, die mit den schriftlichen Französischprüfungen gehadert hatten. Bei der KV-Berufsmaturität (BMS) bleiben Fächer und höhere Anforderungen bestehen.

Mindestnote nicht mehr nötig

Noch vor Jahresfrist war die Kritik an dieser Reform massiv. Der Zürcher Bankenverband sah nichts weniger als das Erfolgsmodell der KV-Lehre gefährdet und befürchtete, das Niveau könnte «empfindlich» gesenkt werden. Diese Befürchtungen speisten sich unter anderem daraus, dass Lehrkräfte künftig keine Einzelnoten mehr pro Fach verteilen, sondern nur noch für Kompetenzbereiche. Zudem bleiben Lernende, die in den ersten drei Semestern den Notenschnitt von 4,0 in der Schule nicht schaffen, weiterhin im Rennen - aktuell fliegen sie raus.

Der öffentliche Aufschrei über solche Neuerungen und die ambitionierte Einführung auf Sommer 2022 führte dazu, dass die Reform um ein Jahr verschoben wurde. Verhindern konnten die Zürcher Banken die Reform aber nicht: Ab Lehrbeginn im Sommer in einem Jahr starten rund 13’000 angehende Kaufleute im neuen Modell. Das Wirtschaftsdepartement von Guy Parmelin muss nur noch das neue Sprachkonzept gutheissen. Die Vorbereitungen in den Berufsschulen und bei der Lehrerschaft laufen bereits.

Die meisten Lernenden auf der Banken studieren später

Die Zürcher Banker finden zwar Neuerungen wie die Kompetenzorientierung weiterhin «unglücklich». Dennoch sehen sie die «Zukunftsfähigkeit» des KVs nun als gesichert. Dies, weil die Berufsmatura weiterhin die klassischen Fächer führt und damit den Anschluss an die Fachhochschulen im neuen Modell gegeben ist. Das ist für die Banken wichtig, weil rund 80 Prozent ihrer Lernenden später ins Studium wechseln. «Es geht jetzt darum, die Reform bestmöglich umzusetzen», sagt Christian Bretscher, Geschäftsführer des Zürcher Bankenverbands.

Der bröckelnde Widerstand ist auch damit zu erklären, dass im Kanton Zürich die Banken ein neues, eigenes BMS-Modell durchsetzen konnten. Dieses wird ab diesem Jahr regulär angeboten. In der sogenannten «KV BM Fokus» besuchen die Lernenden das gesamte erste Jahr nur die Berufsschule. «Der schulische Rucksack wird intensiver gefüllt», so die Idee. Beteiligt haben sich neben Banken wie der Credit Suisse und der UBS auch Versicherer.

Berufslehre statt Gymi

Die Branche will besonders Jugendliche abholen, bei denen auch das Gymnasium infrage gekommen wäre, die aber nicht mehr ausschliesslich die Schulbank drücken wollen. Der Verband hat kürzlich gar eine Image-Kampagne für das neue Lehrmodell gestartet. Auf der Website wird dazu ein Lernender im 3. Lehrjahr zitiert: «Viele Eltern meinen, ihre Kids müssten unbedingt ins Gymnasium. Das ist völlig falsch.»

Einigkeit herrscht in der Bankenwelt allerdings nicht. Die Schweizerische Bankiervereinigung sieht die KV-Reform gelassener. Der Fokus auf Handlungskompetenzen bringe eine Verbesserung. «Damit werden die Lernenden zum Umgang mit Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft sowie zu lebenslangem Lernen befähigt», heisst es in einer Mitteilung.

Andere Berufe sind schon weiter

Laut Roland Hohl, Geschäftsleiter der Schweizerischen Konferenz der kaufmännischen Ausbildungs- und Prüfungsbranchen, laufen die Umsetzungsarbeiten für den Lehrstart 2023 auf Hochtouren. Besonders die Lehrerinnen und Lehrer seien gefordert, ihren Unterricht künftig auf die Kompetenzen auszurichten. «In der Branche Detailhandel startet die Umsetzung der Reform bereits diesen Sommer mit ähnlich gelagerten Neuerungen. «Daraus können die Berufsfachschulen wichtige Erfahrungen für die kaufmännische Grundbildung ziehen», sagt Hohl.

Er wehrt sich gegen die Kritik an der Reform, die anfänglich gross war. Die SKKAB als Träger der beruflichen Grundbildung Kauffrau/Kaufmann EFZ veröffentlichte bereits vor einem Jahr eine umfassende Stellungnahme, da «Aussagen und Tatsachen nicht immer übereinstimmen». Dort heisst es beispielsweise, dass der Fokus auf Kompetenzen bereits bei allen rund 230 beruflichen Grundbildungen Standard sei. «Als letzter Beruf stellt das KV um.» Hohl ist überzeugt, dass mit der Neuausrichtung das KV weiterhin eine der beliebtesten Lehrberufe bleibt.

Für jene Schülerinnen und Schüler, die im Sommer 2023 als Kaufleute in die Berufswelt einsteigen, ändert sich selbstredend nichts – sie kennen das alte Modell gar nicht. Für die Lehrerinnen und Lehrer indes heisst es nun: ab in die Weiterbildung.