Reisezentren Die SBB könnten bald Flugtickets und Hotelaufenthalte verkaufen – und prüfen die Schliessung von bedienten Schaltern Kaum jemand kauft sein ÖV-Ticket noch am Schalter. Deshalb bauen die SBB ihre Reisezentren um und setzen auf neue Angebote rund ums Reisen und lange Öffnungszeiten. Doch nicht alle Filialen dürften die Neuausrichtung überstehen.

Darfs noch ein Mietvelo sein? Die SBB möbeln ihre Reisezentren auf. Keystone

Es war das fünfte neue Reisezentrum der SBB, das am Donnerstag eröffnet wurde, aber gefeiert wurde wie bei einer Premiere. SBB-Chef Vincent Ducrot, Flughafen-Zürich-Chef Stephan Widrig und die Zürcher Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP) pilgerten ins neue SBB-Reisezentrum. Denn was vordergründig aussah wie die profane Wiedereröffnung einer umgebauten Schalterhalle, bedeutet bei genauerem Hinsehen auch einen Strategiewechsel der Bahn.

In ihren Reisezentren will sie künftig weniger gewöhnliche ÖV-Tickets verkaufen, aber mehr Reisen mit allen möglichen Verkehrsmitteln. Dafür werden die Zentren umgebaut: Kundinnen und Kunden können sich in den grosszügigen Beratungszonen auch im Sitzen beraten lassen und auf interaktiven Bildschirmen Ausflugsideen und Reisevorschläge anschauen. Wer nur eine Fahrplanauskunft braucht, wird schon beim Eingang abgefangen und an einen speziellen Schalter gebracht.

Gibt es bald Flugtickets bei den SBB?

Ein übergeordneter Trend erzwingt die Neuausrichtung. Nur noch fünf Prozent aller SBB-Tickets werden am Schalter gekauft, der Rest über die App, im Internet oder an den Automaten. Die Corona-Pandemie hat den Trend der Abkehr vom Schalter noch beschleunigt. Deshalb wollen die SBB einen neuen Fokus legen: Weg von einfachen Bahnbilletten hin zu Reise-Arrangements und Beratung.

Dabei will sich die Bahn auch für neue Verkehrsmittel öffnen. Ideologie habe keinen Platz, sagt SBB-Chef Vincent Ducrot zu CH Media. «Unser Angebot soll möglichst breit sein», sagt er. «Nicht ausgeschlossen ist, dass wir künftig Hotelübernachtungen oder Flugtickets kombiniert mit dem Bahnangebot verkaufen oder den Zugang zu Velos und anderen Verkehrsmitteln zu ermöglichen.»

Viel Platz: Das neue SBB-Reisezentrum im Flughafen Zürich. SBB

Wichtig sei, dass die Menschen mobil sein können und ihre Bedürfnisse im Reisezentrum erfüllt würden. Die Bahn müsse so gut wie nur möglich sein – «aber wenn Kundinnen und Kunden ein anderes Transportmittel brauchen, sollen sie bei uns auch fündig werden».

Die Neuausrichtung der Reisezentren reiht sich ein in eine Aufweichung der Grenzen zwischen den Verkehrsmitteln und die auch «Intermodalität» genannt wird. So arbeiten die SBB etwa für den Gepäck-Abholdienst oder für die Anreise an den Flughafen Zürich mit der Airline Swiss zusammen.

Ein Weg in der Luft, einer auf der Schiene

Mit dem «Air Rail» kann die Bahnfahrt an den Flughafen auf Verbindungen aus dem Tessin, der Westschweiz, Basel, Bern und St. Gallen oder München zusammen mit dem Flugticket gekauft werden – Anschlussgarantie und Platzreservation inklusive. «Sehr gut» gestartet sei diese Kooperation, sagt Ducrot. Eine Ausweitung der Kooperation auf andere Airlines sei denkbar.

«Viele Fluggesellschaften sind froh, wenn die Bahn den Transport auf kürzeren Strecken übernimmt», sagt der SBB-Chef. In den Reisezentren wiederum, so schwebt es dem SBB-Chef vor, könnten künftig auch Reisen verkauft werden, auf denen ein Weg mit dem Zug und einer mit dem Flugzeug unternommen wird, wenn es die Kundschaft so wünscht.

Werden Filialen geschlossen?

Der Ausbau bei den Produkten könnte aber mit einem Abbau beim Filialnetz einhergehen. Die Kundschaft verlange zunehmend nach längeren Öffnungszeiten und Beratung auch zu Randzeiten, betont Ducrot. Ein Dienst, den die SBB aus wirtschaftlichen Gründen nicht überall anbieten könne.

Derzeit betreibt die Bahn rund 140 Reisezentren. 70 grosse und mittelgrosse will die Bahn mittelfristig umbauen – bald etwa das grösste Reisezentrum im Zürcher Hauptbahnhof. Und die restlichen 70? Das Filialnetz werde nun «überprüft», sagt Ducrot. «Wo die Nachfrage abnimmt, prüfen wir die Umwandlung in Stationen mit Selbstbedienung», sagt Ducrot. Das geschehe im Gespräch mit den Kantonen – und Kundinnen und Kunden kämen sowieso auf vielen einfachen Wegen zum Billett, etwa mit einem Anruf beim Contact Center.