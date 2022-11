Sanktionen Schweizer Treuhänder im Visier der US-Behörden: Die vergebliche Flucht aus dem Schatten des Suleyman Kerimov Die US-Behörden setzen den Luzerner Treuhänder Alexander Studhalter und seine Söhne auf die Sanktionsliste. Es ist dies auch eine generelle Warnung an Schweizer Anwälte und Treuhänder, mit Sanktionierten zu geschäften.

Der Luzerner Treuhänder Alexander Studhalter steht weiter im Schatten des russischen Oligarchen Suleyman Kerimov. Bild: Philipp Schmidli

Das US-Finanzministerium macht Druck auf die Schweiz. Erstmals werden acht Schweizer Bürger im Zusammenhang mit Russlands Krieg gegen die Ukraine auf die Sanktionsliste gesetzt. Allen voran der Luzerner Treuhänder Alexander Studhalter, zwei seiner Söhne sowie der Zuger Anwalt Laurin Katz. Den Studhalters und dem Anwalt wird vorgehalten, für den Oligarchen Suleyman Kerimov Geldwäscherei betrieben zu haben beziehungsweise als dessen Statthalter zu dienen.

Es gab eine Zeit, da waren Kerimov und sein Kapital gern gesehene Gäste in Luzern. Die Kerimov-Foundation, verwaltet von Studhalter, gebärdete sich als grosszügige Mäzenin; es profitierten vom heimischen Ruderclub bis zum Züricher Filmfestival. Selbst als Kerimov in Nizza einen schweren Unfall in einem Ferrari baute, der mit Luzerner Kennzeichen auf Studhalter zugelassen war, kümmerte dies bloss die Boulevardmedien.

Drehpunkt: Französische Steuerermittlungen

Eng wurde es erst, als die französischen Steuerbehörden 2015 Ermittlungen aufnahmen. Publik wurde dies 2017, als Studhalter in Untersuchungshaft genommen wurde unter dem Vorwurf der Steuerhinterziehung beim Kauf von Villen, die faktisch von Kerimov und seiner Familie genutzt wurden. Das Verfahren wurde nach einer Abschlagszahlung mit Busse und Nachsteuern eingestellt.

Suleyman Kerimov ist vollständig abgetaucht. Doch sein Netzwerk an Helfern bekommt nun die Macht der US-Behörden zu spüren. Bild: Mikhail Svetlov/Getty

Spätestens seit der Inhaftierung markiert Studhalter Distanz zu Kerimov, wo nur möglich. Die Zeit drängte. Bereits im April 2018 wurde Kerimov als Mitglied der Russischen Föderation mit Sanktionen belegt. Seit Kriegsausbruch werden diese auch von der Schweiz mitgetragen. Schrittweise wurde zunächst die Stiftung abgewickelt. 2018 wurde sie zuerst in Human Diversity Foundation umbenannt, um den Namen Kerimov zu eliminieren, und im April dieses Jahres wurde sie offiziell liquidiert. Quoll über Jahre das Stiftungsvermögen angeblich beinahe über, war die Kasse plötzlich leer und der Stiftungszweck nicht mehr zu erfüllen.

Ein neuer Anwalt wird auf die Bühne geschoben

Auch aus den Firmen, an denen der Staub von Kerimov klebte, zog sich Studhalter zurück. Vor allem die Schweizer Swiru Holding, über die Studhalter und Kerimov vornehmlich geschäfteten, verschwand aus dem Blickfeld. Im Jahreswechsel von 2019 zu 2020 übergab Studhalter das Präsidium an den jungen Anwalt Laurin Katz, der sie ein Jahr später in Alstone Investment umbenannte. Für die US-Behörden hatte sich damit jedoch nichts geändert: Katz wurde nun ebenfalls auf die Sanktionsliste gesetzt.

Studhalter tritt bei der Highlight-Gruppe per sofort zurück Alexander Studhalter tritt per sofort von seinen Verwaltungsratsmandaten bei der Highlight-Gruppe zurück. Dies erfolgte zum Schutz der Interessen der Highlight-Gruppe, kommunizierte die Firma nach Börsenschluss. Studhalter ist über die Swiss International Investment Portfolio (SIIP) mit 26 Prozent grösster Einzelaktionär der Highlight-Gruppe. Dazu gehört als eigentliches Asset die Champions-League-Vermarkterin Team Marketing. Gegen die Spekulation, er habe sich mit der finanziellen Hilfe von Suleyman Kerimov bei der Highlight-Mediengruppe von Bernhard Burgener eingekauft, hat sich Studhalter mit Verweis auf seine eigene Finanzkraft immer verwahrt. Die SIIP zählt denn auch nicht zu den acht Firmen aus Studhalters Universum, die neu auf der Sanktionsliste stehen. Dafür gehört die Alstone Investment dazu, deren Vorgängerfirma die Darlehen bereitstellte, damit Studhalter überhaupt investieren konnte. Studhalters Einstieg war für Burgener ein Befreiungsschlag aus einer finanziellen Notlage. Nun ist er zur Hypothek geworden. Den Austritt aus dem Verwaltungsrat begrüsst die Firma ausdrücklich, als Aktionär bleibt er dem Champions-League-Vermarkter erhalten. Und geht es nach Studhalter, wird er sich wieder zur Wahl stellen, sobald «die falschen Anschuldigungen» aufgearbeitet seien. (cm)

Bernhard Burgener, Chef Highlight Communications Bild: Roland Schmid

Dass Katz für die Kerimovs arbeitet, wollen die US-Behörden am Beispiel französischer Immobiliengesellschaften nachweisen können. Bei vier Firmen sei Katz als Präsident geführt, doch sie gehörten in Wahrheit Kerimovs Tochter Gulnara. Eine dieser Firmen sei die VH Antibes SAS. Gemäss dem Schweizer Handelsregister wurde sie zusammen mit der Luxemburger CDA Investment im April vergangenen Jahres für 225 Millionen Franken als Sacheinlage in die Zuger Sunset Properties eingebracht. Drei Mitarbeiter einer Luzerner Berateragentur besetzten den Verwaltungsrat, bis ihnen mit dem Mandat offenkundig nicht mehr wohl war: Ende Oktober demissionierten sie gemeinsam, Laurin Katz übernahm.

Studhalter sieht sich missverstanden

Studhalter wurde in den vergangenen Monaten nicht müde, seine Unabhängigkeit von Kerimov zu betonen. Seit 2013 sei er nicht mehr mit ihm geschäftlich verbunden, erklärte er auch gegenüber dieser Zeitung. Um seine eigene Finanzkraft zu belegen, legte er sogar seine Steuererklärung mit einem deklarierten Vermögen von 191 Millionen Franken offen. Doch den Schatten Kerimovs wurde Studhalter damit nicht los.

Im April dieses Jahrs offenbarten geleakte Daten, die in der Schweiz der «Tages-Anzeiger» auswertete, dass ein von Studhalter vorgeschobener Strohmann auch noch 2014 zu Gunsten der Familie Kerimov 200 Millionen Dollar verschoben hatte. Selbst Tätowierer und andere unbescholtene Bürger habe Studhalter für Dienste eingespannt, deren Tragweite sie offenkundig nicht verstanden haben. Studhalter wehrte sich erneut, nun mit dem Argument, es habe sich um legale Offshore-Konstruktionen gehandelt, die «administrative, aber keine steuerlichen Vorteile» geboten hätten.

Als Warnung zu verstehen

Die US-Justiz kümmern diese juristischen Feinheiten wenig. In ihrer Begründung für die Sanktionierung werfen sie Studhalter nicht einmal vor, wie er aktuell konkret für Kerimov tätig sei. Sie schreiben vielmehr: «Alexander-Walter Studhalter war (has been) ein wichtiger Akteur in Kerimovs Finanznetzwerk und verwaltete unter anderem Kerimovs Unternehmen.» Die Massnahmen seien denn auch «als weitere Warnung» zu verstehen, dass «diejenigen, die sanktionierte russische Personen unterstützen, Gefahr laufen, selbst sanktioniert zu werden».

Auf Anfrage erklärt Studhalter in einer Stellungnahme erneut, es sei Fakt , dass er seit 2013 keine geschäftliche Verbindung Kerimov aufweise. Der Vorwurf der Geldwäscherei für Herrn Kerimov sei «falsch und haltlos». Einen Zusammenhang zwischen seiner geschäftlichen Zusammenarbeit mit Kerimov und den aktuellen Ereignissen in der Ukraine zu konstruieren, das entbehre jeder Grundlage. Er erklärt: «Ich werde mich gegen diese rufschädigenden Behauptungen zur Wehr setzen.»

Der Heritage Trust gab den Anstoss

Die US-Behörden hatten Kerimov früh im Visier. Als im Frühjahr seine Motoryacht Amadea auf der Suche nach einem sicheren Hafen über die Ozeane irrte, intensivierten sich wieder die Ermittlungen. Im Mai beschlagnahmten die Strafverfolgungsbehörden von Fidschi das Luxusschiff. Im Juni blockierten die Behörden zudem den Heritage Trust, ein Unternehmen mit Sitz in der US-Steueroase Delaware.

Der Trust, dem ein Vermögen von einer Milliarde Dollar zugerechnet wird, werde von einem Kerimov-Netzwerk von «Verwandten, Beratern und undurchsichtigen Personen» genutzt, um in den Vereinigten Staaten zu investieren. Dafür würde eine Reihe komplexer rechtlicher Strukturen und Scheinpersonen eingesetzt, um die Beteiligungen zu verschleiern, meinen die Ermittler.

Nach dieser Lesart gehen die US-Behörden gegen alle aus Kerimovs Umfeld vor. Deshalb gehören nun auch sein in der Schweiz wohnhafter Neffe Nariman Gadzhievich Gadzhiev zu den Sanktionierten wie der russische Geschäftsmann Murat Magomedovich Aliev. Aliev ist eine ehemalige Kerimov-Führungskraft mit Geschäftssitz in Moskau – im gleichen Haus, in dem auch die Studhalter-Gruppe arbeitet. Der Kreis schliesst sich.

Die Warnung an Schweizer Treuhänder und Anwälte ist eindeutig: Wer mit Sanktionierten geschäftet, dem droht die Sanktionierung.