Freizeit Restaurants und Kinos machten im ersten Quartal schlechtere Geschäfte als vor der Krise – doch jetzt sind sie optimistisch Corona-Massnahmen gibt es in der Schweiz seit Februar keine mehr. Im Konsum schlug sich das zunächst nicht nieder, wie neue Daten zeigen. Das könnte sich jetzt aber ändern: Gastronomen sind zuversichtlich wie kaum je zuvor.

Die Ausgaben für Gastronomie waren zuletzt tiefer als vor der Krise. Keystone

Seit dem 17. Februar ist in hiesigen Restaurants wieder alles, wie es vor der Coronakrise war. Die Maskenpflicht wurde dann genauso aufgehoben wie die Zertifikatspflicht. Doch selbst wenn es einigen Nachholbedarf gab: Er reichte zunächst nicht aus, um die Gastronomie im ersten Quartal wieder aufs Vorkrisenniveau zu heben.

Das belegen neue Daten aus der Haushaltsbudget-Erhebung des Bundesamt für Statistik (BFS), die am Montag veröffentlicht wurden. Demnach gaben hiesige Haushalte in den ersten drei Monaten des Jahres wieder deutlich weniger aus für Mahlzeiten in Restaurants, Cafés und Bars als in den beiden Quartalen davor. Das ist nicht überraschend, da im ersten Quartal generell weniger auswärts konsumiert wird, etwa wegen dem kalten Wetter.

Der Rückgang gegenüber den Quartalen zuvor fiel allerdings dieses Jahr deutlicher aus als in den Jahren 2015 bis 2017, die als Referenzwert dienen. Durchschnittlich knapp 125 Franken pro Monat gab ein Haushalt im ersten Quartal 2022 für Mahlzeiten ausser Haus aus. Das sind 39 Franken weniger als im vierten Quartal 2021. In den Jahren 2015 bis 2017 betrug dieser Wert hingegen durchschnittlich 169 Franken und lag jeweils 24 Franken unter dem Wert des vierten Quartals.

Weil für die Erhebung nur 900 Haushalte pro Quartal befragt werden, sind die sogenannten Vertrauensintervalle, also die Spanne, in der die realen Werte zu liegen kommen können, gross. Doch am Befund ändert die relative Ungenauigkeit der Daten nichts.

Ein ähnliches Bild zeigt sich auch bei den Ausgaben für Kultur, also etwa Theater und Konzerte oder Kinos. Im ersten Quartal 2022 gab jeder Haushalt durchschnittlich knapp 54 Franken pro Monat dafür aus, wobei die Radio- und Fernsehabgaben und Abos für Bezahlfernsehen und Streaming-Dienste einberechnet sind.

In den ersten Quartalen der Jahre 2015 bis 2017 hatte dieser Wert noch knapp 72 Franken betragen. Stark zurück gingen besonders die Ausgaben fürs Kino: Zwischen Januar und März gaben Haushalte in der Schweiz durchschnittlich nicht einmal mehr 2 Franken pro Monat dafür aus. In den Jahren 2015 bis 2017 waren es noch über fünf Franken gewesen. Dies dürfte auch damit begründet sein, dass sich während der Pandemie viele an den Film-Konsum zuhause via Streaming-Dienst gewöhnt haben, und dass Hollywood einige Blockbuster-Premieren wegen der Pandemie auf einen späteren Zeitpunkt verlegte.

Bleibt die schnelle Erholung also aus? Nicht unbedingt, möglich wäre auch, dass die Erholung erst nach dem 1. Quartal 2022 einsetzte, also nachdem das Bundesamt für Statistik die Haushalte nach ihren Ausgaben befragte. Die Erholung hätte also im Frühling eingesetzt.

Zu dieser Deutung passt der Beschäftigungsindikator der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF). Im zweiten Quartal erreichte der Indikator einen neuen Höchststand, was bedeutet: Noch nie seit Beginn der Messreihe im Jahr 1972 waren die Aussichten für die Beschäftigung so gut.

Viele Betriebe wollen also in den kommenden Monaten neue Stellen schaffen. Und ganz besonders gilt dies gemäss KOF für die Gastbetriebe. Eine klare Mehrheit der befragten Betriebe sagt, sie habe zu wenig Personal. Wie die ETH-Experten schreiben: «Für den Beschäftigungsindikator dieser Branche wurde noch nie ein vergleichbar hoher positiver Indikatorwert registriert.»

Viel mehr Kartenzahlungen

Auf eine Frühlings-Erholung deuten auch Daten des Zahlungsanbieters Wordline, der einen grossen Teil der hiesigen Kartenzahlungen abwickelt. Dieses Jahr wurde in der Gastronomie bisher 148 Prozent mehr Volumen mit Kartenzahlungen gegenüber dem schwachen Vorjahr verzeichnet. Dies entspricht nicht zwingend einer Umsatzsteigerung der Gastronomie in diesem Ausmass, weil in den letzten Monaten zusätzlich viele Menschen von der Barzahlung zur Kartenzahlung gewechselt sind.

Der Anstieg in der Gastronomie ist aber viel höher als etwa im Detailhandel, wo derzeit sogar ein leichtes Minus von 0,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr verzeichnet wird. Das ist ein Anzeichen dafür, dass Burger und Spaghetti wieder vermehrt auswärts verspiesen werden.

