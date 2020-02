Würzige Geschichte der neuen Pastillen Wie das Handelshaus Doetsch Grether seinem ehemaligen Marketingleiter ein Produkt abkauft, das es eigentlich schon hat.

In vier Varianten hat das Basler Handelshaus Doetsch Grether bisher seine Halsfeger in Apotheken und Drogerien angeboten. Nun gibt es die «Grether’s Pastilles» auch mit der Geschmacksbezeichnung «SwissHerbs». Es ist dies die Geschichte einer speziellen Sortimentserweiterung.

Doch von Anfang an: Das Apostroph im Namen erinnert daran, dass die Rezeptur eigentlich aus England stammt. Die Londoner Allen & Hanbury brachten Mitte des 19. Jahrhunderts die «Allenburys Pastilles» (ohne Apostroph) auf den Markt. In den 1930er-Jahren sicherte sich Doetsch Grether zunächst die Vertriebsrechte. Und als das Handelsunternehmen in den 1970er-Jahren auch die Markenrechte übernahm sowie die Produktion in die Schweiz verlagerte, wurden daraus die «Grether’s Pastillen».

Auf die originalen «Blackcurrant» (schwarze Johannisbeere), folgten den Moden folgend die «Redcurrant» (rote Johannisbeere), «Blueberry» (Heidelbeere) und «Elderflower» (Holunder). Auch wenn die Firma zuletzt harte Zeiten hatte, in denen Prestigemarken wie «Fenjal» verkauft und die ganze Produktion eingestellt werden musste – die Pastillen blieben als Traditionsmarke eine feste Grösse.

Übernahme soll eine Million Franken gekostet haben

Für den weltweiten Vertrieb ihrer Produkte hatte Doetsch Grether 2013 eine eigene Firma geschaffen, die Swissforce Pharma AG. Das Konzept schien jedoch nicht wunschgemäss zu funktionieren. Bereits zwei Jahre später übernahm Marketingleiter Rachid Benmakhlouf bei einem Management-Buy-out das Präsidium der bisherigen Tochter. Thomas Wyss, CEO von Doetsch Grether, blieb jedoch ohne Zeichnungsberechtigung im Verwaltungsrat. Die Firma zügelte nach Zug, Ende 2017 schied Wyss aus. Nur Monate später, im Juni 2018, meldete Benmakhlouf die Markenrechte für die Pastillen «SwissHerbs» an. Ausser, dass sie vegan sind und nicht in der Metalldose angeboten werden, ähneln sie verblüffend den «Grether’s Pastilles».

Die Frage, auf welchen Märkten das Produkt angeboten wurde und mit welchem Erfolg, mag Benmakhlouf ebenso wenig beantworten wie Fragen zu seiner wirtschaftlichen Tätigkeit. Erkennbar ist einzig, dass die «SwissHerbs» Mitte vergangenen Jahres in Kanada von einem ausgewanderten Pharmazeuten als «Swiss made»-Produkt in den Vertrieb ging. Im vergangenen Oktober übernahm jedoch Doetsch Grether ohne Mitteilung die Marke und seit kurzem werden sie als «SwissHerbs Grether’s Pastilles» als fünfte Variante angeboten.

Insider sprechen davon, dass das Basler Handelshaus für die Übernahme über eine Million Franken bezahlt habe, einen Betrag, den Doetsch Grether nicht kommentiert und als «rein spekulativ» bezeichnet. Der Kaufpreis habe sich jedoch nach dem Markt mit einem «harten Wettbewerb» gerichtet. Doetsch Grether, so sagt Thomas Wyss, habe bei seinem Ausscheiden bei der Swissforce Pharma nicht gewusst, dass diese ein Konkurrenzprodukt lancieren werde. Als «Befürworter eines freien Wettbewerbs» habe er aber auch nichts dagegen einzuwenden, zumal das Produkt «SwissHerbs» ursprünglich für den ausländischen Markt entwickelt worden sei.

Auf der Suche nach neuen Produkten

Die Firma prüfe dauernd Möglichkeiten, «um unsere Wachstumsstrategie erfolgreich umsetzen zu können», sagt Wyss. So wurde vor zwei Jahren ein Hanf-haltiges Produkt lanciert, vor einem Jahr schliesslich die schweizerischen Kondom-Marken «Ceylor» und «Celeste» übernommen.

Zu prüfen wäre vielleicht auch die Akquisition des Gels «Swissflex». Dieses gehört in das Sortiment der Swissforce Pharma AG, die kürzlich in HSBF Holding umbenannt wurde. «Swissflex» soll die Gelenkgeschmeidigkeit bewahren – so wie das ganz ähnlich gelagerte traditionelle Doetsch Grether-Produkt «Pernaton».