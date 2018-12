Zehn Ex-Mitarbeiter der Danske Bank im Geldwäsche-Skandal verhaftet

Im Geldwäsche-Skandal bei der Danske Bank hat es in Estland die ersten Festnahmen gegeben. Zehn frühere Mitarbeiter der grössten dänischen Bank seien in Gewahrsam, teilte die estnische Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.