Zentralschweiz 1 Milliarde für Erneuerbare: Auf diese vier Technologien setzt die CKW Der Zentralschweizer Energieversorger hat am Donnerstag seine Pläne für den Ausbau der erneuerbaren Energien bis 2030 vorgestellt – und ein Umdenken in der Schweiz gefordert.

Die CKW sieht die Schweiz beim Ausbau der erneuerbaren Energien nicht auf Kurs. Erhöhe sich das Tempo nicht bald, müsste ab 2035 fast ein Drittel des Stroms importiert werden, mahnt der Energieversorger an. Bereits heute sei die Abhängigkeit von Importen gross, insbesondere im Winter. «Die Coronapandemie wie auch der Krieg in der Ukraine zeigen deutlich, wie gefährlich starke Abhängigkeiten vom Ausland sein können», sagte CEO Martin Schwab am Donnerstag an einer Pressekonferenz, an der die CKW den hauseigenen Fahrplan für den Ausbau der Erneuerbaren vorstellte.

Seit 2013 in Betrieb: Windrad in Lutersarni. Diesem will die CKW bald weitere Anlagen folgen lassen. Bild: Roger Grütter (2. November 2019)

Bis 2030 will die Axpo-Tochter mit Sitz in Luzern bis zu einer Milliarde Franken in über 20 Ausbauprojekte investieren. Damit sollen dereinst klimafreundlicher Strom für 165’000 Haushalte und Wärme für bis zu 55’000 Haushalte in der Region produziert werden. Um dieses Ziel zu erreichen, setzt die CKW auf eine Diversifizierung der Energiequellen mit strategischem Fokus auf vier Technologien:

Sechs Windparkprojekte mit potenziell rund 20 Turbinen verfolgt die CKW zurzeit in der Zentralschweiz und im Aargau. Über die Realisierung des Parks am Lindenberg stimmt die Bevölkerung 2023 ab. Weiter hat die CKW für drei Hügelzüge im Kanton Luzern Vereinbarungen mit lokalen Grundstückbesitzern und Behörden getroffen: auf der Äberdingerhöchi (Gemeinden Pfaffnau/Reiden),

Visualisierung: PD

auf dem Salbrig bei Willisau

Visualisierung: PD

sowie auf dem Ruswilerberg in der Gemeinde Ruswil.

Visualisierung: PD

Diese sind Teil der aktuellen Teilrevision des Richtplans zur Festlegung von geeigneten Gebieten für die Windenergie im Kanton Luzern. Bis in einem Jahr soll dieser Prozess abgeschlossen sein.

Ausbauen will die CKW auch die Strom- und Wärmegewinnung durch Biomasse, etwa in Holzheizkraftwerken. «Mit der Holznutzung generieren wir lokale Wertschöpfung und durch die Wärme-Kraft-Kopplungs-Technologie können wir wetterunabhängig Bandenergie und somit auch wertvollen Winterstrom produzieren», erläuterte der am Donnerstag ebenfalls anwesende Leiter Neue Energien, Rafael Mesey. Weil Holzheizkraftwerke sowohl Wärme zum Heizen als auch Strom produzierten, werde die Dekarbonisierung des Wärmesektors ohne zusätzliche Erhöhung des Strombedarfs gefördert. CKW betreibt seit Jahren Wärmeverbünde. Ein Grossprojekt in Schüpfheim soll bald seinen Betrieb aufnehmen, weitere fünf Kraftwerke sind in Planung.

Viel brachliegendes Potenzial ortet die CKW bei der Fotovoltaik. Um diese zu fördern, hat der Energieversorger den neuen Bereich Fotovoltaikkraftwerke geschaffen. Ziel ist der Bau von Grossanlagen auf Freiflächen, im alpinen Bereich sowie die vollständige Ausnutzung von grossen Industrie-, Landwirtschafts- und Gewerbeflächen, wie etwa bei der bereits realisierten Freiflächenanlage mit 2500 Quadratmetern auf einem Industrieareal in Baar. Aktuell hat sich die CKW mehrere Flächen gesichert, darunter auch im hochalpinen Raum, um Anlagen für die Versorgung von bis zu 9000 Haushalten zu bauen. «Wir wollen verstärkt auch im alpinen Bereich Grossanlagen realisieren, denn diese sind effizienter und können im Winter sogar mehr Strom produzieren als im Sommer», so Mesey.

Um die wetterabhängige Stromproduktion durch Fotovoltaik und Wind zu ergänzen, setzt die CKW auch weiterhin auf die Wasserkraft. Mit einer Dammerhöhung des Göscheneralpsees liessen sich wichtige Speicherreserven schaffen und so die Stromproduktion verstärkt vom Sommer in den Winter umlagern, so die CKW-Führung. Hierzu seien aber Investitionsbeiträge von bis zu 80 Prozent notwendig. Zudem müsse mit dem Kanton Uri eine Vereinbarung zum Restwert nach Ablauf der Konzession im Jahre 2043 getroffen werden.

Blick auf die Staumauer beim Göscheneralpsee. Bild: PD

Für Schwab ist klar:

«Es wird immer offensichtlicher, dass der Ausbau der Erneuerbaren in der Schweiz massiv beschleunigt werden muss.»

In seinen Augen geschieht das bisher viel zu zögerlich, insbesondere bei der Windkraft und der Fotovoltaik. Deshalb fordert der CKW-CEO gerade in diesen Bereichen ein Umdenken. «Die Politik muss dringend bessere Rahmenbedingungen schaffen und die Bewilligungsverfahren beschleunigen.» Im Gegensatz zu Frankreich beispielsweise, wo Fotovoltaik-Grossanlagen längst CO 2 -freien Strom produzieren, würden Bauvorhaben hierzulande entweder gar nicht zugelassen oder durch ellenlange Bewilligungsverfahren verzögert; bei der Windenergie sei es noch schlimmer.

Neben der Bewilligung für Anlagen ausserhalb von Bauzonen plädiert Schwab deshalb auch für einen Paradigmenwechsel bei der Förderung: Weg von Investitionsbeiträgen hin zu einer gleitenden Marktprämie, bei welcher sich Staat, Investor und Produzent das Risiko teilen, indem der Staat per Auktion dem Investor eine minimale Vergütung zusichert. «Wir haben das Geld und den Willen, den Ausbau der Erneuerbaren voranzutreiben. Dafür braucht es aber günstigere Voraussetzungen sowie die Bereitschaft aller Seiten, Kompromisse einzugehen.»